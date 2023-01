Übergabe des Azubibaggers mit Heinz-Lange-Ausbilder Peter Vogel (r.) und Beutlhauser-Ausbilder Thomas Albrecht (l.). Foto: meeco Communication Services

Dort arbeiten die Auszubildenden eigenverantwortlich und selbstorganisiert unter Aufsicht in einem eigenen Baufeld. Sie sind mit der Oberflächenherstellung der Freianlagen des gesamten Innenhofes oberhalb der Tiefgarage sowie um die Gebäude herum betraut und kümmern sich so in Summe um einen Bereich von rund 3250 Quadratmetern. Seit Kurzem kommt dabei hochmoderne Technik zum Einsatz. André Nürnberger, Heinz-Lange-Oberbauleiter, besuchte mit seinem Team im Oktober die weltgrößte Baumaschinenmesse bauma in München. "Am Stand der Beutlhauser-Gruppe erfuhr ich von Smartsystems von der neuen Leica-Geosystems-3D-Maschinensteuerung für Mini- und Kompaktbagger", sagt Nürnberger. Diese Neuheit ermöglicht das einfache und genaue Ausführen von Erdarbeiten nach Entwurf nun auch mit Baggern bis 15,9 Tonnen. Der Bagger sei somit als Einstiegsmöglichkeit geeignet, um Azubis mit den Vorteilen einer Maschinensteuerung vertraut zu machen. Nach kurzen Gesprächen auf der Messe und dann auch in Dresden vor Ort waren sich die Unternehmen laut eigener Aussage einig, dass die 3D-Maschinensteuerung von den Azubis getestet werden soll. Dafür stellt Beutlhauser der Dresdner Azubi-Baustelle einen neuen Minibagger zur Verfügung, der mit der Produktneuheit von Leica Geosystems ausgestattet ist. "Mit dem Bagger samt 3D-Steuerung können die Azubis schnell und unkompliziert nachvollziehen, ob ihre Arbeit korrekt ausgeführt wurde. Sie gelangen schnell und einfach zu präzisen Ergebnissen", stellt Heinz-Lange-Ausbilder Peter Vogel die Vorteile heraus. Bei dem Minibagger handelt es sich um einen Kubota KX060-5. Dieser wird nicht nur von Azubis bedient, sondern wurde auch von Azubis für den Einsatz auf der Baustelle konfiguriert. Diese Aufgabe übernahmen die angehenden Land- und Baumaschinenmechatroniker von Beutlhauser in Dresden.

"Mit diesem Azubiprojekt sind wir auch in unserem Hause neue Wege gegangen. Es war wichtig für uns zu sehen, wie die Jugendlichen mit der ihnen übergebenen Verantwortung umgehen. Und wir wurden nicht enttäuscht", sagt Beutlhauser-Ausbilder Thomas Albrecht. "Mit Heinz Lange kamen wir dann auf die Idee, das gesamte Projekt aufzuzeichnen und schließlich auf unserem gemeinsamen Messestand auf der Dresdner KarriereStart vom 20. bis zum 22. Januar 2023 zu präsentieren. Wir hoffen, damit den einen oder anderen Jugendlichen zu begeistern", so Albrecht weiter. Bis dahin werden beide Unternehmen die Erfolge auf der Azubi-Baustelle genau verfolgen.

"Natürlich sind wir gespannt auf die Testergebnisse. Mini- und Kompaktbagger mit 3D-Steuerung können auch für viele Einzelunternehmer die optimale Lösung sein, um damit ihre eigenen kleinen Baustellen allein bedienen zu können", sagt Bernd Kälber von Beutlhauser Smart Systems. Aber auch bei Heinz Lange blickt man erwartungsvoll auf das kommende Jahr: "Für unsere Auszubildenden gehen wir gerne eine Extrameile, schließlich ist die Investition in sie eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens. Wer bei uns begeistert ist von seiner Arbeit, der bleibt uns auch erhalten und sorgt dafür, dass das Thema Fachkräftemangel auch weiterhin kein Thema sein wird", so Heinz-Lange-Oberbauleiter Nürnberger abschließend.