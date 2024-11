Esslingen (ABZ). – Das Klinikum Esslingen hat für die kommenden 15 Jahre große Pläne: Rund 270 Millionen Euro sollen in Neu- und Umbaumaßnahmen investiert werden, um laut eigenen Angaben die Infrastruktur und die Patientenversorgung erheblich zu verbessern. Ein wichtiger Schritt in dieser umfassenden Modernisierung ist bereits getan: Ein Ausweichgebäude, das 2023 in Modulbauweise von Kleusberg fertiggestellt wurde, schafft den nötigen Raum, um andere Gebäude neu zu bauen oder zu modernisieren.