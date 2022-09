Bauwirtschaft im Nordosten im Plus

Schwerin (ABZ). – Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt, muss angesichts hoher Energie- und Materialpreise sowie steigender Zinsen aber mit einer nachlassenden Nachfrage rechnen. Wie der Landesbauverband jetzt mitteilte, verzeichnete die Branche in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 845 Millionen Euro. Das waren laut Verband 20,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zu dem Zuwachs trugen nach Verbandsangaben alle Sparten in fast gleichem Maße bei. Das Umsatzplus geht zu großen Teilen auf gestiegene Baupreise zurück. Wie Verbands-Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell sagte, macht die Kostenexplosionen bei Baustoffen, Energie und Kraftstoffen auch der Baubranche enorm zu schaffen.

