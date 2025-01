Die BayWa AG hat die Führungsaufgaben im Baustoffgeschäft neu geregelt. Zum 1. Januar übernahm Markus Hör den Geschäftsbereich Bau des Handels- und Dienstleistungskonzerns.

In seiner neuen Funktion berichtet der 48-Jährige nach Angaben des Unternehmens direkt an Reinhard Wolf, Vorstandsmitglied für Bau und Agrar. Hör soll in seinem Ressort schwerpunktmäßig Transformationsmaßnahmen umsetzen. Diese sind Teil eines Anfang Dezember vorgelegten Konzepts, dessen Fokus laut der BayWa die Stärkung der operativen Wettbewerbsfähigkeit in den vier Kerngeschäftsbereichen Agrar, Baustoffe, Wärme & Mobilität und Technik ist. Steffen Mechter, der bisherige Leiter des Geschäftsbereichs Bau, verlasse das Unternehmen und werde sich neuen Aufgaben zuwenden.