Beate Paletar, Alleineigentümerin der Schwarzmüller-Gruppe, hat den Vorsitz des Aufsichtsrates übernommen und mit dem Umbau der Führungsstrukturen begonnen. Hintergrund ist laut eigenen Angaben Paletars Entschluss, die Zügel wieder stärker selbst in die Hand zu nehmen. Dies sei nach der Zusammenführung der gesamten Unternehmensanteile erstmals seit Jahrzehnten wieder möglich. Paletar hatte bereits von 2005 bis 2012 die operative Geschäftsführung inne. Im Zuge der Umgestaltung stellte CEO Roland Hartwig seinen Posten nach sieben Jahren Tätigkeit zur Verfügung. Die Trennung erfolgte laut Unternehmensangaben einvernehmlich. Die operative Führung wird nun zunächst in die Hände von drei Geschäftsführern gelegt. Für die rasche Optimierung aller operativen Prozesse soll der erfahrene Manager Thomas Biringer sorgen. Er wird als COO gemeinsam mit CFO Michael Hummelbrunner an der Spitze der operativen Gesellschaften stehen. Die Leitung der gesamten Vertriebstätigkeiten übernimmt als CSO Wolfgang Köster, bisher Prokurist und für den Vertrieb der Neufahrzeuge verantwortlich. Das dreiköpfige Team der Geschäftsführung, der kein CEO mehr vorsteht, wird Paletar zufolge enger an den Aufsichtsrat gebunden.

