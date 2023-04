Manfred Witzke (Vorsitzender Fachverband Betonbohren- und -sägen Deutschland, l.) und Patrick van Brienen (Geschäftsführer The Exhibition Company) haben den nächsten Termin für die BeBoSa für den 19. bis 21. März 2026 eingeplant. Foto: Christoph Scholz

Knapp 50 Aussteller der Betonbohr- und -sägebranche präsentierten laut den Veranstaltern ihre neuesten Technologien und Produkte in zwei Hallen im Convention Center des Sauerland Stern Hotels in Willingen.

Hinzu kam ein Demonstrationszelt, in dem die Hersteller ihre Maschinen in Aktion zeigen konnten. Patrick van Brienen, Geschäftsführer der The Exhibition Company BV, zieht ein positives Fazit: "Mit 2313 Besuchern, davon 353 aus dem Ausland, haben wir einen neuen Rekord erreicht. Die letzte BeBoSa 2017 zählte 2200 Besucher. Das Feedback der Aussteller war durchweg positiv, unser kompaktes Messkonzept hat einmal mehr überzeugt." "In zahlreichen Gesprächen mit Ausstellern und Besuchern habe auch ich ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten", ergänzt Fachverbandsvorsitzender Manfred Witzke. "Mehrfach betont wurde die entspannte Atmosphäre der BeBoSa. Denn bei dieser Fachausstellung treffen Hersteller und Anwender unserer Branche in einem fast schon familiären Rahmen direkt aufeinander."



Im Demonstrationszelt neben dem Convention Center konnten die Besucher einige Maschinen und Geräte im Einsatz sehen. Foto: Christoph Scholz

Das soll laut den Verantwortlichen auch so bleiben. Auch die nächste Ausgabe soll die jetzige Größe beibehalten, Wachstumspläne gibt es nicht. "Es ist auf das Wesentliche reduziert: Auf das Gespräch. Keine Werbebanner, die Großen stehen neben den Kleinen", erläutert Witzke. "Die Messemodule sind standardisiert, jeder bekommt dasselbe und man kann maximal vier davon gleichzeitig buchen."

Der Veranstaltungsort im Sauerland Stern Hotel soll dem Verbandsvorsitzenden zufolge ebenfalls bleiben.

"Es ist für uns als Dienstleister der ideale Ort. Es liegt zentral, es ist 'die' Fachmesse und wird von der Branche angenommen." Der nächste der Termin für die BeBoSa ist bereits für den 19. bis 21. März 2026 festgelegt. Im Anschluss an die Messe folgte die Mitgliederversammlung des Fachverbands Betonbohren und -sägen. Höhepunkt war die Wahl neuer Vorstandsmitglieder: Dirk Affeld, Geschäftsführer der Affeld GmbH, folgt als Schriftführer auf Manfred Dziuba, der 14 Jahre im Vorstand tätig war. Florian Wiefel, Geschäftsführer der Sachsen-Säge GmbH, wählten die Mitglieder zum neuen Vorstandsmitglied für besondere Aufgaben (Beisitzer). Er folgt auf Barbara Prestin. Zudem wurde Dr. Reiner Schulze, Geschäftsführer der Dr. Schulze GmbH, zweiter Vorsitzender und Vertreter der Hersteller in seinem Amt bestätigt.