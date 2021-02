Bad Laasphe (ABZ). – Weber MT bietet nun eine eigene Service-App im Google Play Store an. Sie sei sehr hilfreich, wenn auf der Baustelle eine Maschine ausfalle oder eine Wartung fällig werde, teilt das Unternehmen mit. Die App mache die Fehlersuche oder Ersatzteilbestellung schnell und einfach.

Die App enthält Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten für alle aktuellen Maschinen. Aber auch viele bis zu zehn Jahre alte Modelle fänden sich in der App. Und sie zeige außerdem Händler für Service und Vertrieb von Weber-Maschinen. Diese werden dem Nutzer in aufsteigender Entfernung zum aktuellen Standort angezeigt.

Nutzer können auch direkt über E-Mail und Telefon Kontakt zu Weber MT aufnehmen. Und wer das Unternehmen persönlich besuchen möchte, kann sich mit der App und der Navigationsfunktion des Handys dorthin führen lassen. Sehr viele Baustellen befänden sich in Gebieten, in denen das mobile Datennetz unzureichend oder gar nicht ausgebaut sei. Deshalb könne die App auch ohne Internetverbindung genutzt werden. Lädt ein Nutzer bei bestehender Verbindung alle für ihn beziehungsweise das Bauprojekt relevanten Maschinen in eine Maschinenauswahl, kann er die Informationen zu den Maschinen in dieser Auswahl jederzeit ohne Internetverbindung nutzen.

Weber MT hat die App zweisprachig angelegt. Ist in den Systemeinstellungen des Smartphones Deutsch als Sprache eingegeben, werden alle Inhalte deutschsprachig angezeigt. Wird in den Einstellungen eine andere Sprache als Deutsch eingestellt, werden Angaben in Englisch ausgegeben.

Die App sei ab sofort im Google Playstore für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem verfügbar. Im Laufe der Zeit sollen über Updates weitere Funktionen und Extras hinzukommen.