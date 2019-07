Verona/Italien (ABZ). – Heute "Aida", morgen "Carmen": Damit die Saison 2019 in der berühmten Opernarena von Verona reibungslos über die Bühne geht, hat Schmidbauer, Premiumanbieter für Mobilkrane und Spezialtransporte, einen Liebherr-Mobilbaukran MK 140 zum Einsatz nach Italien geschickt.

"Attenzione! Attenzione!" - eine solche Aufgabe haben die Mitarbeiter der "Polizia Locale" nicht alle Tage zu absolvieren: Mitten durch die Fußgängerzone, vorbei an staunenden Touristen und Einheimischen, geleiten die italienischen Polizisten ein Münchner Schwergewicht zur Fondazione Arena di Verona, dem berühmten Amphitheater. Auf fünf Achsen, schon von Weitem sichtbar durch sein leuchtendes Gelb, rollt der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 des Spezialanbieters Schmidbauer auf eine schmale Straße hinter der Bühne des fast 2000 Jahre alten Gemäuers. Auftraggeber ist die Niederstätter AG, Spezialist für die Beratung von Bauunternehmen.

Das 60 t schwere Gerät spielt hinter den Kulissen eine außergewöhnliche Rolle. Der Kran aus München ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die diesjährige Konzert- und Opernsaison ein Erfolg wird. Der MK 140 hat keinen klingenden Namen wie Placido Domingo – er singt am 4. August zu seinem 50-jährigen Verona-Jubiläum. Doch der Mobilbaukran steht auf einem 1 m hohen Plateau und mit seiner Hilfe werden die Elemente der Bühnenbilder zügig gewechselt. An einem Abend die Säulenportale von "La Traviata", am nächsten mächtige Türme für "Il Trovatore", den Troubadour – der mobile Spezialkran von Schmidbauer hebt alles schnell an den vorgesehenen Platz. Für die Standfestigkeit bei der benötigten Traglast und Ausladung sorgen 9 t Zusatzballast. Der Kran ist laut Hersteller wendig und brauche wenig Platz – eine ideale Besetzung für Verona.

Trotz seiner beeindruckenden Größe wird der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 von nur einem Mann bedient. Innerhalb von knapp 20 Min. lässt er sich per Knopfdruck montieren, kann die Arbeiten auf engstem Raum bewerkstelligen, die Kulissenteile steil in die Höhe ziehen und weit in die Bühne heben und klappt sich anschließend schnell wieder ein. Das optische Bild für den Opernbesucher oder Touristen an so einem historischen Standort wird also kaum gestört.

Durch den senkrechten Turm des Spezialkrans lässt sich die Montage direkt am Gebäude durchführen. "Der Kran musste fast 2 m 'klettern', um seine Arbeit verrichten zu können, da wir vor Ort aufgrund der beengten Platzverhältnisse ein höher gelegenes Plateau gebaut haben, damit der Kran sicher steht. Das macht man ja auch nicht jeden Tag", erklärt Thomas Muswieck, technischer Außendienstmitarbeiter von Schmidbauer vor Ort. Zusätzlich arbeitet der Mobilbaukran dank seines Hybrid Power Concept geräuscharm und emissionsfrei.

Von der guten Arbeit des Traditionsunternehmens können sich während der Saison Abend für Abend bis zu

22 000 Zuschauer überzeugen. Bei seiner Reise von München über den Brenner hatte der MK 140 schon die Blicke vieler Autofahrer auf sich gezogen. Der Motor des Mobilbaukrans wurde enorm gefordert, bis schließlich der vorgesehene Platz in Verona erreicht war. Dort angekommen, erfolgte der Kranbetrieb ausschließlich elektrisch – ganz im Sinne der Umwelt sowie der Anwohner und Touristen.