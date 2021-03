Per Autokran musste die BG 20 H in den Hinterhof eingehoben werden.

München (ABZ). – Im Glockenbachviertel, nicht weit von der Münchner Innenstadt entfernt, entsteht derzeit ein neues Wohngebäude mit zweigeschossiger Tiefgarage. Nichts Ungewöhnliches, möchte man meinen, doch dieses Projekt hat es in sich.

Die Baustelle befindet sich in einem Hinterhof, in dem vorab Gebäude rückgebaut wurden, und der nur durch einen Hauseingang erreichbar ist. Material- oder Gerätetransporte sind nicht auf herkömmlichem Wege über eine Baustellenzufahrt möglich, sondern müssen mithilfe eines Baukrans in den Hinterhof eingehoben werden.



Im Rahmen dieses innerstädtischen Projektes hat der Auftraggeber , die FGF Verwaltungs KG, die Bauer Spezialtiefbau GmbH mit der Erstellung der Baugrube für das Wohngebäude beauftragt. "Insgesamt werden für die Baugrubenumschließung 348 Pfähle mit Längen zwischen 8 und 13 Meter als Bohrpfahlwand hergestellt", erläutert Stefan Ferstl, Oberbauleiter bei Bauer Spezialtiefbau.