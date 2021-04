Salzburg/Österreich (ABZ). – In der Altstadt von Salzburg entsteht zurzeit in zentraler Lage im Auftrag des Bauträgers "Planqudrat.at" ein anspruchsvolles Wohnprojekt. Nach Fertigstellung wird die terrassenförmig geplante, dreigeschossige Anlage, die aus fünf miteinander verbundenen Häusern besteht, 38 Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen in unterschiedlichen Zuschnitten bieten.

Die Wohneinheiten werden zwischen 60 und 225 m² groß sein; die frei planbaren Büro- und Gewerbeflächen belaufen sich auf 60 bis 1042 m². Der Neubau bietet moderne Gebäudetechnik mit kontrollierter Wohnraumbelüftung, eine Tiefgarage und einen barrierefreien Zugang, entweder ebenerdig oder über Aufzüge.

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde die Strabag AG, Direktion AV- Hochbau Salzburg beauftragt. Zunächst habe man einen konventionellen Stahlbau für die Baugrubensicherung in Betracht gezogen, erläutert Matthias Sadrawetz, Gruppenleiter im Bereich Hochbau bei Strabag.

Aufgrund der komplexen Anforderungen und der Vielzahl von unterschiedlichen Aussteifungen haben sich die Verantwortlichen dann für ein Groundforce-System entschieden. Für den Zuschlag sei neben den geringeren Ein- und Ausbauzeiten für die Hydrauliksteifen und dem einfachen Handling der Komponenten vor allem die hohe Flexibilität des Systems gewesen.

"Wir haben für das Projekt Imbergplatz insgesamt 47 verschiedene Steifen in der Größenordnung MP250, MP375 und MP750 bereitgestellt", erklärt Peter Richardson, Groundforce Director Major Projects Europe. "Nach Vorgabe des Bauträgers sollen die Arbeiten in drei Bauphasen durchgeführt werden, wobei die Steifen in mehreren Einbauebenen verwendet werden. Hier bietet unser System einen deutlichen Vorteil im Vergleich zu verschweißten Stahlträgern.

Ein auf Maß gefertigtes Stahlbauteil muss später aufwändig abgebrannt und wieder zugerichtet werden, wenn es an anderer Stelle wiederverwendet werden soll. Möglicherweise fehlen dann ein paar Zentimeter an der benötigten Länge und das Material taugt nur noch zum unterfüttern", führt der Experte aus. "Im Gegensatz dazu lassen sich unsere Hydrauliksteifen in kürzester Zeit nach Vorgabe anpassen und können so in allen Bauabschnitten mit wenigen Abstrichen problemlos wieder eingebaut werden."

Nedim Cetin, General Manager bei Groundforce, sieht gerade im Aspekt der Wiederverwertbarkeit ein wichtiges zusätzliches Argument für hydraulische Aussteifungen: "Wenn man sich die einmalige Lage des Projektes in der Salzburger Altstadt mit Blick über die Festung Hohensalzburg und auf den Unterberg anschaut, wird schnell klar, dass dieser Standort logistisch und bautechnisch hohe Anforderungen an das ausführende Unternehmen stellt", betont der Spezialist.

"Im Vergleich zu konventionellen Stahlbauabsicherungen muss bei unserem Groundforce-System regelmäßig deutlich weniger Material bewegt werden. Unsere Steifen können in kürzester Zeit eingebaut und wieder entfernt werden, um dann an anderer Stelle erneut eingesetzt zu werden. Insofern bietet unser System einen Aspekt der Nachhaltigkeit, der Belastungen durch Transporte in eng bebauten Altstädten merklich reduziert."