Der Hersteller versichert: Das Pflastersystem CombiConnect mit werkseitig fixiertem EPDM-Profil lässt sich schnell und einfach verlegen. Foto: Beton-Pfenning

Entweder sie wurden von vorn herein zu gering dimensioniert oder das Fugenmaterial wurde falsch auf das Bettungsmaterial abgestimmt, sodass es in die Bettung rieselt und sich die Fuge quasi nach und nach auflöst.

Die Folge sind oft massive Schäden an den Pflasterflächen, die häufig sehr aufwendig saniert werden müssen. Seit einiger Zeit hat die Stadt Griesheim im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg für dieses Problem eine gute Lösung gefunden: Müssen ganze Straßen saniert werden, dann setzt die Stadt auf spezielle Pflastersteine, die über einen werkseitig fixierten Fugenfüllstoff aus dem Material EPDM verfügen und somit systembedingt stets eine normgerechte Fuge garantieren. Schäden, die auf eine mangelhafte Fugenausprägung zurückzuführen sind, sollen damit auch auf lange Sicht vermieden werden heißt es seitens der Verantwortlichen.

Als zentrale Verbindung Richtung Süden dient die 550 m lange Jahnstraße in Griesheim als Zubringerstraße zum Gelände eines Sportvereins, einer Schule und zu mehreren Kindertagesstätten. Schon lange wünschten sich Anwohner trotz des Durchgangsverkehrs geringere Geschwindigkeiten und weniger Lärmbelästigung sowie ausreichende Parkmöglichkeiten. Weil die Straße sich seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand befand, begannen 2020 im Rahmen eines Straßenbauprogramms die Arbeiten zu einer grundhaften Erneuerung.

Ingenieur Michael Arnold vom Planungsbüro von Mörner aus Darmstadt schildert die Maßnahme: "Zentrales Element der Sanierung war die Einengung der Fahrbahnbreite auf 4,6 Meter inklusive beidseitig angeordneter Rinnen", so der Experte.

"Unser Ziel war es, hierdurch die Attraktivität der Straße für den Durchgangsverkehr zu reduzieren, andererseits den Radverkehr zu fördern, der dadurch weniger von schnellen Autos gefährdet wird. Neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität und vereinfachten Querungsmöglichkeiten für Fußgänger aufgrund geringer Geschwindigkeiten, sollte die neue Straßengestaltung eine langsame und gleichmäßige Fahrweise ohne störende Brems- und Beschleunigungsvorgänge mit hohen Drehzahlen erwirken. Der durch den Rückbau des Straßenquerschnitts gewonnene Raum sollte für Radfahr-, Park- und Grünstreifen oder eine bauliche Gestaltung des Seitenraums genutzt werden."

Wichtig war auch das verwendete Pflastermaterial. Weil der Planer bereits bei zahlreichen anderen Maßnahmen gute Erfahrungen mit dem Betonpflastersystem CombiConnect vom Betonwerk Pfenning aus Lampertheim gemacht hat, war dieses System auch hier seine erste Wahl.

Bei diesem System werden die Fugen weder mit Sand oder Splitt verfugt, sondern mit dem Fugenfüllstoff EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Nach Angaben des Herstellers handelt es sich hierbei um ein dynamisches Material, welches sich sehr gut für einen maximalen Lastabtrag bis einschließlich Bk 3,2 eignet. Die Steine sind bereits werkseitig damit ausgestattet. Gemäß der DIN 18318 ergeben sich stets normgerechte Fugenbreiten von etwa 4 mm.

"Dieses System, bietet uns mehrere Vorteile: zum einen zeigt es ein sauberes und immer gleichmäßiges Fugenbild. Nachträgliches Einsanden oder sonstige zusätzliche Pflegeleistungen sind nicht erforderlich", erklärt Arnold. "Besonders überzeugt uns aber, dass Schäden durch ausgetragenes Fugenmaterial durch den Einsatz der steinumfassenden EPDM-Umhüllung nicht mehr auftreten. Auch Verdrehungen oder Verschiebungen der Steine sind nicht zu erwarten. Außerdem gibt es keine Einschränkungen im Hinblick auf die Straßenreinigung, denn die Fuge bleibt auch beim Einsatz von Saugkehrmaschinen immer komplett erhalten."

Nach Angaben des Herstellers ist das Fugenmaterial EPDM ökologisch unbedenklich und sehr gut recycelbar. Auch zeichne es sich durch hohe Verschleißfestigkeit aus, denn es ist Unternehmensangaben zufolge absolut Frost- und Tausalzresistent sowie temperaturbeständig zwischen -50 und 145 °C. Ein weiterer Pluspunkt: durch einzelne Profilstreifen, die von Hand in die Schnittkanten eingelegt werden können, steht auch einer Radienverlegung nichts im Wege. Ergänzungselemente erleichtern zudem die Randausbildung bei Verlegung im Ellenbogenverband, so wie in der Jahnstraße. Zusätzliche Steinschnitte konnten dadurch entfallen.

Im Frühjahr 2021 wurde der dritte Bauabschnitt fertiggestellt. Es folgen ein vierter und fünfter Abschnitt – ebenso mit dem CombiConnect- Betonpflastersystem im Format 30 x 18 x 10 cm vom Betonwerk Pfenning. "Bei diesem Pflastersystem überwiegen die Vorteile gegenüber Asphalt und herkömmlichen Pflastersystemen deutlich", ist Arnold überzeugt.