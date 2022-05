Da die Böden der Saftproduktion und der Flaschen-Reinigung bei der Auricher Süssmost GmbH verschiedenen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind, kamen bei der neuen Bodenbeschichtung unterschiedliche Produkte zum Einsatz, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Um sowohl der Flaschen-Reinigung als auch der Fruchtsaftproduktion verlässliche Untergründe zu bieten, vertrauten die Verantwortlichen auf die jahrzehntelange Expertise von Remmers. Nach eingehender Beratung durch die Remmers-Fachplanung wurden passende Lösungssysteme für die jeweiligen Einsatzorte gewählt. Durchgeführt hat die Arbeiten der Oberflächentechnik- und Malerbetrieb Nietiedt GmbH. Vor dem Auftragen der Böden wurden die Flächen zunächst gefräst und anschließend zur Reduzierung der Rauigkeit kugelgestrahlt. Foto: Remmers

Aurich (ABZ). – Seit Mitte des 20. Jahrhunderts produziert und vertreibt das Unternehmen der Familie Meenen traditionelle Fruchtsäfte aus Aurich. Bereits in der zweiten Generation wird dabei auf die Werte Qualität, Bodenständigkeit und Tradition gesetzt. Diese Philosophie sollte Früchte tragen. Die derzeitige Produktionsstätte wurde im Jahre 1989 errichtet, um dem Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden. Im darauffolgenden Jahr erfolgte der Umzug in die neuen Hallen, auf dem inzwischen 1,5 ha großen Betriebsgelände, in denen bis heute verschiedenste Fruchtsäfte produziert und abgefüllt werden. Seitdem hat sich die ehemalige Apfelkelterei zu einem modernen Industriebetrieb weiterentwickelt.

Infolge des wirtschaftlichen Wachstums der Auricher Süssmost GmbH wuchsen auch die Anforderungen an den Getränkehersteller. Dies hatte zur Folge, dass neben der Erweiterung des Firmengeländes auch die Produktion und Logistik deutlich ausgebaut wurden. Das Unternehmen verfügt heute über einen eigenen Fuhrpark und eine Abfüllanlage, welche bis zu 10 000 Flaschen pro Stunde befüllen kann.

Besonders die Böden der Saftproduktion und der Flaschen-Reinigung wurden über die Jahre stark beansprucht. Beide sind täglich hohen Belastungen ausgesetzt. Im Bereich der Reinigung werden Paletten und Getränkekisten gelagert und per Gabelstapler innerhalb der Produktionsstätte transportiert. Die Abfüllung beinhaltet eine Vielzahl an Mischanlagen und Tanks, deren Gewicht im befüllten Zustand ebenfalls eine große Belastung darstellen. Darüber hinaus wird der Boden durch die laufenden Arbeitsprozesse innerhalb der Produktion thermisch stark beansprucht. "Auf der Fläche werden große Tanks bewegt, es herrschen teils hohe Betriebstemperaturen und der Bereich wird unter extremen Temperaturen gereinigt. Das sind hohe Belastungen für den Boden", erklärt Remmers Key Account Manager Andre Schopmans.