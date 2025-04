Alsfeld (ABZ). – Bell Equipment präsentiert auf der bauma seine neue Baureihe an Motorgradern, die bereits in diesem Jahr in Marktregionen mit Abgasstufe 3 eingeführt werden. Die komplett neu entwickelten Maschinen bieten nach Unternehmensangaben hohe Produktivität dank präziser Steuerungen und einer guten Ergonomie im Führerstand mit freier Sicht auf alle Arbeitsbereiche.

Der G140 eignet sich für alle Instandhaltungs- und leichten bis mittelschweren Bauarbeiten und ist mit dem ZF-ERGOPOWER-Getriebe ausgestattet, das bei Gradern der Einstiegsklasse sehr geschätzt wird. Fotos: Bell Equipment

Die neuen Grader sollen ein wichtiger Meilenstein in der Strategie des Unternehmens sein, sein Angebot an OEM-Maschinen für die weltweite Bau- und Gewinnungsindustrie zu erweitern..

Über 70 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Fertigung von Bau- und Gewinnungsmaschinen flossen in die Entwicklung der neuen Motorgrader von Bell Equipment. Nach intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit zahlreichen Prototyp- und Vorserienversionen in allen einschlägigen Anwendungen beginnt die Produktion für Marktregionen mit Abgasstufe 3 im dritten Quartal 2025.

Jeremiah Mokhomo, Produktmanager bei Bell Equipment, hebt die robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit der neuen Maschinen hervor: "Planierarbeiten erfordern eine leistungsstarke und zuverlässige Maschine, die durchgehend Präzision und Effizienz bietet. Unsere neuen Bell Motorgrader wurden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die höchsten Anforderungen der Branche erfüllen. Wir sind überzeugt, dass sie den Vergleich mit den etablierten Branchenführern nicht scheuen müssen."

Die Bell Motorgrader-Reihe besteht aus drei Basismodellen, die jeweils in einer 6 x 4- oder 6 x 6-Konfiguration erhältlich sind. Der in München präsentierte Bell G140 eignet sich für alle Instandhaltungsarbeiten sowie leichte bis mittelschwere Bauarbeiten. Der G160 mit seiner höheren Leistung ist für schwere Arbeiten ausgelegt, während der G200 für alle Aufgaben im schweren Erdbau und in der Wegepflege in Tagebauen konzipiert ist.

Wartungsfreundlichere Maschine



Jeremiah Mokhomo erklärt: "Unsere Grader wurden von Anfang an für den Allradantrieb ausgelegt. Dies führte im Gegensatz zu einer späteren Anpassung der Technikplattform zu einer leistungsfähigeren, besser steuerbaren, robusteren und wartungsfreundlicheren Maschine. Die deutliche Leistungssteigerung durch den Frontantrieb ist nur dann von Vorteil, wenn er über die gesamte Lebensdauer des Graders zuverlässig arbeitet. Deshalb haben wir viel Zeit investiert, um dies sicherzustellen."

Bell Motorgrader werden von Cummins-Motoren in Kombination mit ZF-Getrieben angetrieben. Der Bell G140 ist mit einem 6,7-Liter-Cummins-Motor und einem ZF-ERGOPOWER-Getriebe ausgestattet, während die größeren Modelle G160 und G200 von einem 9-Liter-Cummins-Motor mit ZF-cPOWER-Getriebe angetrieben werden.



Die Test- und Vorserien-Grader von Bell Equipment werden laut Hersteller mit Erfolg in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Landschaftsgestaltung über schwere Aufreißarbeiten und Endnivellierungen bis hin zum allgemeinen Straßenbau.

"Die Cummins-Motoren sind für ihren leisen Betrieb, ihre Kraftstoffeffizienz und geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit bekannt. Aktuell sind die Motoren nach Stufe 3A zertifiziert, benötigen keine Abgasrückführung (AGR) und sind sowohl mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) als auch mit B20-Biodiesel kompatibel. Unsere später präsentierten Stufe-5-Grader werden alle Emissionsvorschriften der EU und der USA erfüllen."

"Das ERGOPOWER-Getriebe ist bei Gradern der Einstiegsklasse sehr beliebt. Erstmals in der Branche setzen wir bei den größeren Modellen auf hydromechanische Getriebe, die sich bislang auch unter schweren Einsatzbedingungen hervorragend bewährt haben."

"Der Bell Motorgrader wurde als globales Produkt entwickelt, das den unterschiedlichen internationalen Emissionsstandards und Betreiberpräferenzen gerecht wird. Die weltweite Markteinführung beginnt in Afrika, Südamerika und Südostasien, gefolgt von Nordamerika und Europa zu einem späteren Zeitpunkt. Über viele Jahre hinweg haben wir ein internationales Vertriebsnetz für unsere knickgelenkten Muldenkippern aufgebaut, und diese Händler freuen sich auf ein weiteres OEM-Produkt, das sich durch Innovation, Leistung, niedrige Betriebskosten und maximale Zuverlässigkeit auszeichnet."

Reihe fortschrittlicher Komponenten



Auf Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Lieferung, Wartung und Reparatur von Motorgradern und den Erkenntnissen von Branchenexperten hat Bell Equipment eine klare Vorstellung davon entwickelt, worauf es bei diesem Produkt ankommt. Der Bell Motorgrader behält die vertrauten Bedienelemente und Layouts bei und verfügt über eine Reihe fortschrittlicher Komponenten und Funktionen, die dem Bediener helfen, Produktivität und Genauigkeit zu steigern, Kosten zu senken und die Arbeit effizient zu erledigen. Dank der Erfahrung von Bell, bestimmte Funktionen innerhalb der Muldenkipper-Technologie intelligent zu automatisieren, spielte die Automatisierung auch bei der Entwicklung des Motorgraders eine Schlüsselrolle. Dank der Automatisierung kann sich der Fahrer auf das präzise Planieren konzentrieren und profitiert gleichzeitig von einer verbesserten Kraftstoffeffizienz und einer längeren Lebensdauer der Komponenten.

Bell hat die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die oft abgelegenen Einsatzorte von Motorgradern erkannt und hochwertige, wartungsarme Komponenten wie ein vollständig abgedichtetes Kreislager serienmäßig eingebaut. Dies ermöglicht lange Wartungsintervalle und eine konstante Planierleistung ohne regelmäßiges Nachbessern. Um den Betrieb noch weiter zu vereinfachen, wurden moderne Diagnosesysteme in die Maschine integriert, die tägliche Kontrollen und Wartungsarbeiten reduzieren.

Die Verwendung branchenführender Komponenten in allen Systemen hat entscheidend zur Entwicklung einer effizienten und robusten Maschine beigetragen. "Unsere Ingenieure sind darin erfahren, bewährte Komponenten so zu kombinieren, dass sie gut zusammenarbeiten. Bei einem so sensiblen Produkt wie einem Motorgrader wussten wir, dass wir das Ganze zu 100 Prozent richtig machen müssen."

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Bell Equipment legte alle Strukturen auf Langlebigkeit aus: So ist der Schwanenhals-Hauptrahmen des Bell Grader aus einem Stück gefertigt ist, um Ermüdungserscheinungen an den bearbeiteten Verbindungsstellen zu vermeiden und auch im harten Einsatz ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die Tandemachse mit verlängerter Lagerlebensdauer und Zwischenachskühlung für zuverlässige Leistung bei Langstreckeneinsätzen.

Die Test- und Vorserien-Grader von Bell Equipment wurden mit großem Erfolg in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, vom Landschaftsbau, schwerem Aufreißen und Endnivellieren bis hin zum kompletten Straßenbau. "Es war wirklich erfreulich zu sehen, dass die Prognosen für Effizienz und Leistungsverbesserungen aus der Konstruktionsphase im realen Baustelleneinsatz bestätigt wurden. Wir sind sehr ermutigt durch das positive Feedback, das wir von Fachberatern und Bedienern erhielten, die unsere Vorserienmaschinen getestet haben. Wir freuen uns darauf, den Bell Motorgrader vorzustellen und einige der Fortschritte zu erläutern, die wir bei einer so komplexen Maschine gemacht haben.

Unser Auftragsbuch für die Märkte mit Abgasstufe 3 füllt sich und wir laden alle Bauma-Besucher die innovativen Hauptmerkmale der Maschine kennen zu lernen.", so Jeremiah Mokhomo abschließend.

Bell Equipment ist auf der bauma 2025 in Halle C6, Stand 103.