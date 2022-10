Alsfeld/Richards Bay (ABZ). – Nach eingehenden Praxistests mit US-amerikanischen Anwendern und dem Nordamerika-Debut auf der Conexpo 2020 führt Bell Equipment (Bell) seine neue Baureihe an Raupentransportern nun auch in den westeuropäischen Märkten ein.

Die neue Baureihe an Bell-Raupentransportern umfasst das 7-Tonnen-Modell TC7A und den 11-Tonner des Typs TC11A. Foto: Bell Equipment

Auf der bauma gezeigt wird das Modell TC11A mit 11 t Nutzlast. Dabei handelt es sich um die größere der beiden Varianten. Der Vorstellung der neuen TC-Baureihe (Tracked Carriers) des Muldenkipper-Spezialisten ging eine mehrjährige Entwicklung voraus. Ziel dabei sei es gewesen, das eigene Angebot an sehr geländegängigen Transportfahrzeugen sinnvoll zu ergänzen und gleichzeitig innovative und konkurrenzfähige Maschinen in einem hochspezialisierten Nischensegment zu etablieren. Wie bereits bei anderen maschinentechnischen Innovationen, wie etwa seinen 4x4-Knicklenkern, suchte Bell in der Endphase der Entwicklung den Kontakt zu Anwenderinnen und Anwendern, um die bereits weitgehend ausgereiften Vorserienmodelle exakt auf die Bedürfnisse des eigenen Vertriebs und dessen Endkunden abzustimmen. Schon vor der Präsentation der beiden Modelle TC7A und TC11A Anfang 2020 war eine Gruppe von US-Händlern an der Prototypenentwicklung beteiligt.

Internationale Experten digital zusammengebracht

"Es war eine ganz neue Erfahrung, wie wir über einschlägige Online-Tools Experten aus zwei Kontinenten zusammenbringen konnten, deren Meinungen und Vorschläge direkt in unser Produktdesign eingeflossen sind", erklärt Bell-Produktmanager Brad Castle. Die Händler waren später auch an den Feldtests der Prototypen in den USA beteiligt und leisteten in dieser Phase einen Beitrag zur Feinabstimmung des Fahrzeugkonzepts. Ziel war es, eine Maschine zu entwickeln, die mehr bietet als der Wettbewerb und sich als Bell-Produkt vor allem in den Schlüsselbereichen Robustheit, Bedienkomfort und Wartungsfreundlichkeit vom Wettbewerb unterscheidet heißt es seitens des Herstellers.

"Das positive Kundenfeedback und die seit Produktionsbeginn verkauften Einheiten sind ein Beleg dafür, dass wir dieses Ziel erreicht haben", ist Castle überzeugt und fährt fort:

"So wie sich unser Raupentransporter in den USA bewährt hat und vom Markt akzeptiert wird, sehen wir auch ein großes Potenzial in Europa. Das Fahrzeug ist sehr anpassungsfähig und bietet eine robuste Lösung für Kurzstreckentransporte bei Baumaßnahmen auf weichem Untergrund, wo für den besseren Vortrieb oder aus Umweltgründen Maschinen mit niedrigem Bodendruck gefragt sind. Gleichzeitig überzeugen die Raupenfahrzeuge mit sehr guter Steigfähigkeit selbst im unwegsamen Gelände. Dies prädestiniert sie für eine Vielzahl von Anwendungen – von Einsätzen auf sandigen oder feuchten Küstenböden, über Arbeiten an Energieinfrastrukturen (Pipelines oder Windkraft) in entlegenen umweltsensiblen Bereichen bis hin zu Baumaßnahmen in alpinen Regionen."



Das Fahrwerk mit sechs Laufrädern an zwei Tragschwingen garantiert Bell zufolge optimalen Bodendruck und hohen Fahrerkomfort. Foto: Bell Equipment

Für viele Situationen geeignet

Raupentransporter werden in schwierigen Situationen eingesetzt, in denen sich der Einsatz anderer Maschinen verbietet; entweder ist der Boden so weich, dass ein knickgelenkter Muldenkipper zu schwer ist und stecken bleibt – oder die Böschung ist zu steil, der Knicklenker rutscht oder rollt ab, während der Raupentransporter unbeirrt weiterfährt.

"Bei der Konstruktion des Raupenfahrwerks und speziell der Radaufhängung konnten wir unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von knickgelenkten Muldenkippern nutzen. Was unseren Raupentransporter auszeichnet, ist das Laufwerk mit sechs Laufrädern und zwei Tragschwingen", erklärt Castle.

"Neben einem hohen Fahrkomfort bietet es die gleichmäßigste Aufstandsfläche am Markt mit optimalem Bodendruck und geringerer Punktbelastung für eine längere Lebensdauer der Raupen." Die Erfahrungen aus dem Bell-Knicklenkerbau schlagen sich den Verantwortlichen zufolge in allen Maschinen nieder: Die weitreichende Verwendung von hochfesten Stählen im Chassis und anderen Baugruppen macht den Bell-Raupentransporter sehr robust und sorgt für ein optimiertes Leergewicht (TC7A: 10 950 kg; TC11A: 13 960 kg). In der Ausstattung des hydrostatischen Fahrantriebs, der Arbeitshydraulik und der Maschinensteuerung setzen die Ingenieure auf eine große Modularität und Teilegleichheit der hochwertigen Komponenten. Dies erleichtere die Wartung und Ersatzteilvorhaltung im Flottenbetrieb.

Stufe-V-konformer Antrieb verbaut

Beide Modelle werden von einem EU-V-konformen 6,7-Liter Cummins-Motor angetrieben (TC7A: 168 kW/2200 rpm; TC11A: 186 kW/2000 rpm) und verfügen über eine Rexroth-Hydraulik für hohe Leistungswerte bei niedrigem Kraftstoffverbrauch. Das Bell-eigene Fahrzeugmanagement-System Fleetm@tic ist serienmäßig installiert und erlaubt Betreibern die Überwachung aller Maschinendaten, der Produktionsleistungen und des Kraftstoffverbrauchs. Der Kabinenzugang und der Bedienkomfort stechen ebenso heraus: Im Gegensatz zu den Bagger-Kabinen einiger Wettbewerber besitzen die Modelle TC7A und TC11A geräumige Fahrerhäuser nach Rops/Fops-Standard mit einer sehr guten Übersichtlichkeit, versichert das Unternehmen.

Über die Wartungsklappe auf der linken Seite der Maschine sind alle Wartungspunkte vom Boden aus erreichbar. Zusätzlich verfügt der Bell Raupentransporter über Kunststoffbuchsen in den Drehzapfen des Fahrgestells, was den Schmierbedarf reduziert und den Verschleiß verringert. Beide Modelle bieten verschiedene Konfigurationen für Mulde und Flachbett, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Der kompakte TC7A (B: 2590 mm, L: 5690 mm, H: 3073 mm) verfügt über einen Kombi-Behälter, der als Kippmulde (3,5 m³) oder nach Entfernen von Seitenladen und Heckklappe als Flachbett genutzt werden kann. Der TC11A (B: 2895 mm, H: 3200 mm) kann entweder mit Kippmulde (5,25 m³; Gesamtlänge: 5970 mm) oder Flachbett ausgerüstet werden (Gesamtlänge: 6833 mm). Die Flachbettversionen eignen sich als Universalträger für die Bestückung mit Hebezeugen, Betonmischern oder anderen Spezialgeräten. Bell rechnet mit der Auslieferung beider Modelle ab Mitte 2023.

Zu finden ist das Unternehmen auf der bauma in Halle C6 am Stand 303.