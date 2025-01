Frankfurt am Main (ABZ). – Die Deutsche Bauchemie hat nach eigenen Angaben zum Jahresbeginn 2025 den Bereich Regulatorik neu strukturiert und die fachlichen Verantwortlichkeiten entsprechend angepasst. Gleichzeitig erhält der Bereich Nachhaltigkeit in der Geschäftsstelle personelle Verstärkung.

Seit dem 1. Januar 2025 ist Martin Ludescher Geschäftsführer für Regulatory & Government Affairs, wie der Industrieverband mitteilt. Bislang war Ludescher zugleich als Geschäftsführer für Government Affairs und als Leiter des Europa-Büros der Deutschen Bauchemie tätig.

Über viele Jahre betreute er für den Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Brüssel neben Nachhaltigkeitsthemen auch das europäische Chemikalienrecht (REACH, CLP und BPR), so die Deutsche Bauchemie. Parallel habe er seit 2014 das Europa-Büro der Deutschen Bauchemie in der belgischen Hauptstadt aufgebaut.

Ludescher gelte als Experte für die sekundäre Rechtsetzung, die die angelaufene EU- Legislaturperiode besonders prägen werde. Die Führungskraft habe zuletzt die Advocacy-Arbeit des Verbandes neu systematisiert. Zudem begleitete er die Überarbeitung der EU-Bauproduktenverordnung, informiert die Deutsche Bauchemie.

Im Bereich der Regulatorik wird Ludescher seit Jahresbeginn durch Dr. Tim Gieshoff als Head of Regulatory Affairs unterstützt. Dr. Tim Gieshoff ist nach Verbandsangaben promovierter Chemiker und hat mehrjährige Erfahrung in der chemischen Industrie unter anderem als Laborleiter gesammelt. Er war bereits seit Januar 2023 als Referent Regulatory Affairs für die Deutsche Bauchemie tätig und betreute hauptverantwortlich die Gremien Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit und Polymere. Damit zeichnete er für zentrale Gremien verantwortlich, die die anstehende Überarbeitung der REACH-Verordnung begleiten werden. In seiner neuen Funktion soll er zusätzlich den übergeordneten horizontalen Ausschuss Produktverantwortung und den Arbeitskreis Bauprodukterecht verantworten.

Neu im Team der Geschäftsstelle der Deutschen Bauchemie ist seit dem 1. Januar 2025 Ariadni Dimitrakopoulou, die als Referentin Nachhaltiges Bauen die Arbeitskreise Nachhaltiges Bauen und Gesundes Wohnen betreut. Zudem gehören das Management und die Entwicklung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) des Verbandes zu ihrem Aufgabenbereich. Ariadni Dimitrakopoulou verfügt über einen Master in Chemie und über zehn Jahre Erfahrung in der bauchemischen Industrie. Zuletzt war sie als Laborleiterin bei einem großen Bauchemiehersteller tätig, wie die Deutsche Bauchemie mitteilt.

Ina Hundhausen, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Bauchemie: "Es ist wichtig, unsere Mitgliedsunternehmen und die Branche dabei zu unterstützen, ressourceneffiziente und umweltfreundliche Technologien und Produkte zu entwickeln und in die Märkte einzuführen. Dafür benötigt es Regularien, die bauchemische Produkte und deren Verarbeitung fördern und die Innovationskraft der Branche nicht unnötig beschränken. Daran arbeiten das Team der Geschäftsstelle mit dem neu strukturierten Regulatorik-Bereich, der Vorstand und alle Verbandsgremien intensiv."