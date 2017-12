Meppen. – In mehr als 55 Jahren ihres Bestehens hat sich die Bergmann Maschinenbau GmbH als feste Größe im Fahrzeugbau etabliert. Bei einem Werksbesuch in Meppen erklärte Geschäftsführer Hans-Hermann Bergmann, wie sich das emsländische Familienunternehmen als einer der wenigen noch existierenden Baumaschinenhersteller in Deutschland erfolgreich behaupten kann. Am Sitz der Unternehmensgruppe in Meppen beschäftigt Bergmann heute rd. 240 Mitarbeiter. Keine Selbstverständlichkeit für die Branche, wie Hans-Hermann Bergmann, der zusammen mit Hermann Jungsthöfel die Geschäfte der Gruppe leitet, im Gespräch mit der ABZ betonte: "Unter den Herstellern von Baumaschinen in Deutschland sind wir einer der wenigen, die noch da sind und die vor allem noch das Produkt im Fokus haben, mit dem wir einmal angefangen haben." Die Rede ist von Dumpern, die das Unternehmen seit Ende der 60er-Jahre mit wachsendem Erfolg entwickelt und produziert.



Seinen Ursprung hat Bergmann in einer kleinen Reparaturwerkstatt für Landmaschinen, die Hermann Bergmann, Vater des heutigen Geschäftsführers, 1960 in einer kleinen Scheune in Haren an der Ems gründete. Auch der Großvater sei bereits in diesem Geschäft tätig gewesen, wie Bergmann erklärte. Das alles sei jedoch während des zweiten Weltkrieges verloren gegangen. "Mein Vater, der eigentlich gelernter Tischler und Fahrzeugtechniker war, hat das später wieder aufgenommen und schließlich diese Firma gegründet.



Mit der steigenden Zahl an Landmaschinenhändlern wurde das Geschäft in den Folgejahren zunehmend schwieriger, weshalb sich Bergmann mehr und mehr auf den Baumaschinenbereich konzentrierte. Bereits 1962 baute der findige Tüftler seinen ersten Muldenkipper. Ein wichtiger Schritt für das junge Unternehmen, das vom reinen Service auf die eigene Konstruktion umsattelte. Damals wie heute gilt für Bergmann das Motto: "Alles gait, nur Poggen, die wübket." Aus dem Plattdeutschen übersetzt: "Alles geht, nur Frösche, die hüpfen."



Bis heute habe sich Bergmann immer wieder als Innovationstreiber in der Dumper-Entwicklung erwiesen, erklärte Bergmann: "Der Dumper war zwischenzeitlich fast in Vergessenheit geraten. Damals hatten sich fast alle Baumaschinen weiterentwickelt, nur der Dumper nicht. Transporte am Bau wurden zunehmend mit Lkw und Radlader durchgeführt." Ein wichtiger Meilenstein sei deshalb 1976 die Entwicklung des ersten Dumpers mit Hydrostat gewesen. Acht Jahre zuvor hatte Bergmann bereits den ersten Dumper mit Drehsitz entwickelt, ein Konzept, das erst 20 Jahre später in Serie gehen sollte.