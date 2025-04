Bereits auf der vergangenen bauma 2022 informierten sich viele interessierte Besucherinnen und Besucher am Bergmann-Messestand über die Maschinen-Highlights des Meppener Unternehmens. Foto: Bergmann

Vom kompakten 3-Tonnen-E-Dumper bis hin zu leistungsstarken Modellen mit mehr als 25 t Nutzlast – die Firma bietet für jede Herausforderung eine passende Lösung. Besonders im Fokus steht dieses Jahr die nachhaltige Antriebstechnik, die nicht nur die Effizienz der Maschinen steigert, sondern sie auch umweltfreundlicher macht.

Unter dem Leitspruch "Eine Ladung mehr" präsentiert Bergmann auf der Messe in München ein nach Aussage der Verantwortlichen revolutionäres Maschinenkonzept, das in Leistung und Effizienz neue Maßstäbe setzt. Erstmals wird dieses Konzept Messebesucherinnen und -besuchern vorgestellt und dient als Referenz für die zukünftige Entwicklung der Bergmann-Dumper. Es soll zeigen, wie moderne Technologie und die Anforderungen der Bauindustrie erfolgreich miteinander kombiniert werden können.



Ein weiterer Höhepunkt am Bergmann-Stand wird die Vorstellung einer komplett neuen Variante des Modells C804 aus dem E-Fahrzeug-Portfolio sein. Was verändert wurde? Alles. Das emissionsfreie Fahrzeug wurde speziell an die Bedürfnisse der verschiedenen Einsatzbereiche angepasst und bietet nun noch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten, herausragenden Fahrkomfort und beeindruckende Leistung – alles bei null Emissionen – so lautet das Versprechen des Herstellers. Neben seinen Innovationen zeigt Bergmann auf der bauma auch Maschinen aus dem bestehenden Portfolio. Vom Mini-Dumper bis hin zu leistungsstarken Ketten-Dumpern, die selbst in schwierigstem Gelände ihre Stärke beweisen, biete das Unternehmen für jede Baustelle eine gute Lösung.

Zudem gelten für Bergmann-Raddumper nun vereinfachte Zulassungsregelungen, teilt die Firma aus Meppen mit. Neue Vorschriften erleichtern den Einsatz dieser Maschinen auf Baustellen mit weniger bürokratischem Aufwand und geringeren Kosten für Kfz-Steuer und Versicherung. Zudem genügt nun die Führerscheinklasse L statt eines Lkw-Führerscheins. Mit der Präsentation neuer Konzepte und Maschinen setzt das Unternehmen auf der Messe in München ein Zeichen für Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation.

Interessierte können sich am Stand FN 914/1 über die Neuheiten aus dem Hause Bergmann informieren.