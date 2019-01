Meppen-Hüntel (ABZ). – Die Bergmann Maschinenbau GmbH & Co stärkt ihre Präsenz auf dem schwedischen Markt für Dumper. Kürzlich ist sie dafür eine Handelspartnerschaft mit dem Baumaschinenanbieter Maskinia eingegangen. "Wir sind froh, einen neuen, starken Partner in Schweden gewonnen zu haben", kommentierte der Geschäftsführer von Bergmann Hans-Hermann Bergmann die Vertragsunterschrift. "Die Kooperation mit Maskinia ermöglicht uns, noch näher am Kunden zu sein und unseren Marktanteil in Schweden nachhaltig auszubauen", so Bergmann weiter. Auch Fredrik Holmquist, Geschäftsführer von Maskinia, freut sich über die neue Zusammenarbeit. "Der schwedische Markt für kleine Dumper verzeichnet ein Wachstum. Mit Bergmann werden wir hierzulande zu den führenden Lieferanten gehören", sagt er zuversichtlich.

Maskinia wurde 1984 im südschwedischen Linköping gegründet, wo sich nach wie vor der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Darüber hinaus ist die Firma mit drei weiteren Niederlassungen in Stockholm, Staffanstorp und Jönköping vertreten und unterhält zudem ein Netzwerk mit acht Händlern und 23 autorisierten Service-Werkstätten. Anfang 2019 werden die ersten Bergmann-Maschinen bei Maskinia eintreffen. Der offizielle Startschuss für die Zusammenarbeit fällt am 8. und 9. Februar auf der Hausmesse in Linköping. Im Laufe des Frühjahrs werden die Bergmann-Dumper dann auch in Stockholm, Göteborg und Staffanstorp verfügbar sein.