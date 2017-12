Berliner Bauunternehmen bleiben im Aufwind

Berlin (dpa). - Der Wohnungsbau lässt die Umsätze der Berliner Bauwirtschaft steigen. „Die Aufholjagd geht weiter“, teilte der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg mit. Für das nächste Jahr rechnet der Verband mit 2,83 Mrd. Euro Umsatz, 3,2 % mehr als in diesem Jahr. Knapp vier von 10 Euro nimmt die Branche inzwischen im Wohnungsbau ein, der nach der Prognose mit einem Plus von 7% auch 2018 der Wachstumstreiber sein wird. Beim Bau und der Sanierung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden wird dagegen nur ein Plus von 1,7 % erwartet. Aus Sicht des Verbandes fehlt der Verwaltung das Personal, um das vorhandene Geld auszugeben. Kein Wachstum verspricht nach der Prognose der Bau von Wirtschaftsgebäuden.