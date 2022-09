Die Firma Tisch aus Berlin hat die Emmauskirche eingerüstet. Foto: Tisch

"Icke" statt "Ich" – das Unternehmen bleibt nach eigenen Angaben seiner DNA treu, plant und setzt als Berliner Originale anspruchsvolle Gerüstkonstruktionen und Sonderkonstruktionen um.



Alles begann 1948 mit der Reparatur von Dächern in Frankfurt am Main.

Mit der Gründung "Fritz Tisch Dachdeckerei" kaufte selbiger Fritz Tisch einige Gerüstleitern, um sich eigene Konstruktionen für notwendige Reparaturen zu bauen. Das Geschäft lief gut und die Kunden wurden immer mehr. Über die Jahre wurden auch die Projekte größer, so wurde 1970 der erste Kirchturm mit einer Höhe von etwa 60 m eingerüstet. Es folgten das BfG-Hochhaus, der Treppenhauskern der Deutschen Bank, das Berliner Rathaus und Stadthaus, die Goldelse, der Leipziger Platz oder das Panorama im Pergamonmuseum mit Asisi.

Heute ist die Firma laut Tisch spezialisiert auf Sonderkonstruktionen, unterstützt als Projektpartner, um Bauherren und Architekten eine Lösung für alle notwendigen Arbeiten rund um die Bauprojekte anzubieten. Tisch konzentriere sich insbesondere auf denkmalgeschützte Gebäude oder Immobilien, die sehr hohe Anforderungen an den Gerüstbau mit sich bringen. So entwickelt das Unternehmen nach eigener Aussage vorzugsweise Lösungen für Denkmäler, Kirchen, und Schulen. Dabei gehen die Projekte nicht selten über die Grenzen des klassischen Gerüstbaus hinaus. Dazu übernimmt Tisch auch Vorleistungen im Bereich Logistik, Baustelleneinrichtung, Aufzüge und Straßenrechtliche Abstimmungen, die benötigt werden, damit alle Folgegewerke ihre Arbeiten beginnen können.

Zu den Kunden zählt das Unternehmen öffentliche Bauherren des Landes Berlin, private Bauherren, Restauratoren und Bauunternehmen. "Es funktioniert weil wir als familiäres Team von der Expertise über den Willen bis hin zur Umsetzung zusammenarbeiten. Damit meine ich aber ganz besonders auch unsere Auftraggeber. Derart komplexe Gerüstkonstruktionen verlangen viel Teamwork von allen Seiten. Das bedeutet, sich als Projektpartner zu verstehen und nicht als bloßen Erfüllungsgehilfen", erklärt Geschäftsführer Nick Haseloff und verrät, das Team von Tisch ist typisch berlinerisch, echte Handwerker, fast stereotyp. "Breit. Tätowiert. Bärtig. Hart. Derbe lustig. Unmenschen sind wir dennoch nicht", sagen sie über sich mit einem Augenzwinkern.

Am Berliner Dom ist Tisch für die Einrüstung der Eckfilialtürme verantwortlich. Auch die Hängerüstung am Hauptgesims zur Sanierung der Stahl-Unterkonstruktion hat das Team umgesetzt. Im Herzen von Kreuzberg, am Lausitzer Platz, hat das Team die 76 m hohe Emmauskirche eingerüstet. Beim Theater an der Parkaue sorgte die Firma für das Wetterschutzdach über dem Bühnenturm, das als Hängegerüst an Traversen und Konsolen am Gebäude montiert wurde. Auch Zugangsplattformen und ein Raumgerüst im Bühnenturm zur Komplettsanierung der Hinterbühne wurden von den Berlinern errichtet. Für das Künstlerkollektiv von Raumlabor wurden am Alexanderplatz mehrere temporäre Werkhallen gebaut.

Das Team will weiter hoch hinaus und neue, komplexe Projekte begleiten, sich dabei seiner Tisch-DNA treu bleiben und das eben mit der direkten Berliner Art. So gehe eben Gerüstbau auf Berlinerisch.