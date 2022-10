Künzelsau/Köln (ABZ). – Rollout im Rekordtempo: In nur zwölf Monaten hat die Berner Group laut eigenen Angaben ihren neuen digitalen Campus in über 20 europäischen Ländern eingeführt. In wenigen Tagen wird die letzte noch verbliebene Tochtergesellschaft in der Schweiz in das Online-Lernnetzwerk integriert.