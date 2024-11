Bernhard Schmitz absolvierte seine Ausbildung zum Diplom Betriebswirt bei der Schmitz Cargobull AG. Er arbeitete international in den USA, England und der Schweiz. Von 2008 bis 2020 übernahm er leitende Funktionen im Bereich Supply Chain und Procurement bei der Schmitz Cargobull AG. Seit 2020 leitet er als CEO & Co-Founder die Geschäfte der Exxcility Business Solutions GmbH & Co KG mit Standorten in Altenberge und Pune (IN).