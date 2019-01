Koblenz (ABZ). – Scania Deutschland, Anbieter von nachhaltigen Transportlösungen und Services, bietet ein neues Karriereportal, um dem Fachkräftemangel rechtzeitig gegenzusteuern. Ob Auszubildende, Innendienstmitarbeiter oder Mechatroniker: Auf der Internetseite scania.de/karriere erfahren Interessierte alles über Berufe, Jobs und Karrierechancen, aber auch über die Kernwerte des Unternehmens und das Leben bei Scania. Kurze Videos von Mitarbeitern der unterschiedlichsten Berufsfelder erleichtern den Einstieg in die Themen, zeigen Entwicklungsmöglichkeiten und sorgen für umfassende Informationen. Unterstützt wird das neue Karriereportal mit einer umfassenden Social-Media-Kampagne.

„Neben den vielfältigen Arbeitsbereichen zeichnet sich unser Unternehmen auch dadurch aus, dass wir in einer flachen Hierarchie arbeiten und wir jede Idee eines Mitarbeiters beachten. Das macht es so besonders bei Scania zu arbeiten. Jeder ist Teil der Familie“, betont Manuela Hohlin, Direktorin Human Resources bei Scania Deutschland Österreich. „Ob für Auszubildende oder Führungskräfte, mit unserem neuen Karriereportal und modernen Partnern möchten wir dem Fachkräftemangel vorbeugen. Daher ist es einfacher denn je sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir haben als Arbeitgeber viel zu bieten.“