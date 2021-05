Wendligen (ABZ). – Beim Weiterbau der ICE-Strecke in Deutschland zwischen Stuttgart und Ulm ist das Kreuz in Wendlingen eine Schlüsselstelle. Zu deren Vollendung stand der Verschub einer 820 t schweren Stahlbrücke an. Eine Mammutaufgabe, an der mehrere erfahrene Partner mitwirken. Und mittendrin: 24 Achslinien des Cometto-SPMT-Selbstfahrers.

Es war kein alltäglicher Transport, der sich parallel zur Autobahn A 8 über die Bundesstraße 313 erstreckte. Viele verschiedene Parameter mussten berücksichtigt werden. "Das Besondere ist der gleichzeitige Einsatz von drei verschiedenen Systemen, was so für uns auch eine Premiere darstellt", schildert Marco Wilhelm, Projektleiter der Firma Wiesbauer, die Herausforderungen. "Zu koordinieren waren die Cometto-SPMT, die Gleitbahn der Firma Schachtbau Nordhausen und unser 1000-Tonnen-Raupengitterkran." Alle Protagonisten waren bestens vorbereitet. Ein großes Loch klaffte noch dort, wo in wenigen Stunden eine Brücke die Verbindung zwischen den Bahnstücken herstellen sollte. Die Firma Wiesbauer koppelte seine SPMT-Kombination für diese Mission in 12+12-side-by-side-Anordnung zusammen.



Die öffentliche Aufmerksamkeit war an diesem Morgen groß. Sogar ein Livestream versorgte Interessierte weltweit in Echtzeit. Wiesbauer blickt auf wochenlange Vorbereitungen zurück. Marco Wilhelm berichtet, man habe "im Vorfeld mit dem Cosmo Planungsprogramm von Cometto die vom Kunden übermittelten Werte und Schubkräfte gegenprüfen können. Dies um die 820 t schwere Stahlbrücke mit der richtigen SPMT-Kraft zentimeterweise und vor allem ruckfrei über die Gleitbahn in Richtung Raupenkran zu schieben." Und aus der Theorie wurde dann erlebte Praxis. "Ich bin jedes Mal aufs Neue von der Technik begeistert, wenn sich die zuvor ermittelten Werte und Abläufe auch so einstellen. Nur durch eine intensive Vorplanung bleiben alle Beteiligten auf der Baustelle zu jedem Zeitpunkt auf der sicheren Seite."