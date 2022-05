Im Wasserstrich-Verfahren hergestellte Steine zeigen eine für jeden Ziegel individuelle Oberflächenstruktur aus filigranen Linien, die je nach Lichteinfall unterschiedlichste optische Effekte erzeugen. Diese besondere Wirkung entsteht, indem die Tonmasse unbesandet in bewässerte Formen gepresst und die Steine zum Trocknen herausgestürzt werden. Zusätzlich sorgen kleine Lufteinschlüsse zwischen den eingepressten Tonballen und den Wänden der Form für die charakteristischen Muster auf den Oberflächen der Ziegel.

Neben dem besonderen Aussehen der Ziegel war ein weiterer wichtiger Fortschritt die signifikante Verringerung der Wasseraufnahme, erläutert der Spezialist: "Dank einer veränderten Rezeptur der Tonmasse konnten wir die Wasseraufnahme der Steine auf unter 6, bei manchen Sortierungen sogar auf nur 4 Prozent reduzieren. Unsere Wasserstrich-Ziegel werden dadurch noch robuster und erreichen hervorragende Materialeigenschaften, die sogar die Anforderungen an Klinker erfüllen."

"Mit den neuen Sortierungen reagieren wir zum einen auf die Wünsche und Bedürfnisse aus dem Markt, die viele Architekten an uns herangetragen haben. Zum anderen haben wir bei dieser Gelegenheit aber auch den gesamten Herstellungsprozess auf den Prüfstand gestellt und konnten so die Qualität unserer Wasserstrich-Ziegel noch weiter verbessern. Man könnte sagen, wir haben die neuen Wasserstrich-Produkte vom Rohstoff über die Herstellung bis hin zum fertigen Endprodukt komplett neu komponiert."

Speziell auf die Nachfrage des deutschen Marktes zugeschnitten, handelt es sich bei den neuen Sortierungen um die größte Markteinführung von Wasserstrich-Produkten, die Vandersanden bislang auf einmal realisiert hat. "Das Interesse an Wasserstrich-Ziegeln wird insbesondere in Deutschland immer größer", sagt Dominique Nassen, Produktmanager Fassade bei Vandersanden.

Das Angebot umfasst Sortierungen in 25 verschiedenen Farben und wird nach Aussage der Verantwortlichen noch im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen.

Durch die veränderte Rezeptur konnte Vandersanden die Wasseraufnahme der Wasserstrich-Ziegel auf weniger als 6 % reduzieren. Foto: Vandersanden

Ausgehend von den Basisfarben Gelb, Orange, Rot, Braun, Schwarz, Grau und Weiß wird das neue Wasserstrich-Sortiment insgesamt 25 unterschiedliche Farbvarianten umfassen. Für Herbst 2022 plant das Team um Produktmanager Nassen zudem zehn weitere Sortierungen: "Unserer Überzeugung nach eröffnen sich mit diesen kompromisslos hochwertigen Wasserstrich-Ziegel in kreativer Hinsicht viele neue Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Wenn es beispielsweise darum geht, ein neues oder auch ein vorhandenes Ensemble aus mehreren Objekten zu einer harmonischen Einheit zu verbinden, sind die neuen Ziegel dafür das perfekte Material."

Das große Interesse an Wasserstrich-Produkten sei auch während der jüngsten Veranstaltungen im Rahmen von ARCHITECT@WORK deutlich geworden, berichtet Henk van de Graaf, Vertriebsleiter bei Vandersanden Deutschland: "Unsere im vergangenen Herbst exklusiv für den deutschen Markt präsentierten ECO-Wasserstrich-Riemchen im Format BDF sorgten für viel Aufmerksamkeit und wurden oft mit Lob bedacht. Mit den neuen Wasserstrich-Ziegeln bauen wir auf diesem Erfolg auf und eröffnen anspruchsvollen Architekten und Bauherren weitere Möglichkeiten, außergewöhnliche Ideen angemessen zu verwirklichen."

Die Optimierung des Produktionsprozesses führt nicht nur zu dramatisch verbesserten Materialeigenschaften, sondern wird auch dem von Vandersanden konsequent verfolgten Konzept der Nachhaltigkeit gerecht. "Alle Rohstoffe werden maximal effizient eingesetzt", erklärt Produktmanager Nassen. "Beim Formen der Steine übrigbleibende Tonmasse wird wiederverwendet, und das zum Herauslösen der Steine benötigte Wasser führen wir in einem geschlossenen Kreislauf." Am innovativen Ansatz der Produktion werden sich auch die Produktnamen der neuen Wasserstrich-Ziegel orientieren, kündigt Nassen an. Bis der genaue Termin für die Markteinführung feststeht, "bleiben die Einzelheiten aber erst einmal noch unser kleines Geheimnis."

Beim Familienunternehmen Vandersanden stehen eine nachhaltige Produktion, Fachkompetenz und Innovation rund um die Ziegelherstellung im Vordergrund, versichert das Unternehmen. Vandersanden bietet Ziegelprodukte für die Planung und Verwirklichung von Gebäuden, Gärten, Parks und im Straßenbau an. Die "Vandersanden-Familie" besteht aus rund 800 Mitarbeitenden in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

Vandersanden produziert mehr als 600 Millionen Ziegel pro Jahr für den europäischen Markt. Der Ziegelexperte ist nach eigener Aussage nicht nur Marktführer für Handformverblender in Belgien und Deutschland, sondern auch für das Segment Pflasterklinker in den Niederlanden.

Die gesamte Ziegelproduktion von Vandersanden arbeitet nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001. In Deutschland hat Vandersanden zwei Ziegelwerke, in der Oberlausitz und in Glückstadt. Jaak Vandersanden gründete die Traditionsziegelei Vandersanden 1925 im belgischen Spouwen (Bilzen), unweit der deutschen Grenze. Dort befindet sich der Hauptsitz des Ziegelherstellers bis heute.