Schachtabdeckungen aus Glasfaser-Verbundmaterial erweisen sich als korrosionsfrei

Schachtabdeckungen aus der Werkstoffkombination Beton und Guss (BEGU) sowie Stahlbeton werden seit Jahrzehnten erfolgreich im Tief-, Industrie- und Kabelkanalbau eingesetzt. Sie bieten eine lange Lebensdauer und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings lassen diese herkömmlichen Abdeckungen – insbesondere der älteren Generation – eine benutzerfreundliche Anwendung oftmals vermissen. Mit den Produktlinien FibreIndustrial und FibreEco bietet KHK Karlsruhe eine intelligente Alternative dazu an. Das Produktprogramm der leistungsfähigen Hightech-Abdeckungen umfasst – neben vielen Standardabmessungen – eine Vielzahl an modularen Einzel-, Reihen- und Flächenlösungen für nahezu jede Herausforderung im Industrie- und Tiefbau.

Die modernen Kunststoff-Industrieabdeckungen werden aus Faserverbund-stoff hergestellt. Dies macht sie im Einsatz besonders benutzerfreundlich und nachhaltig störungsfrei. Denn zu den Pluspunkten des verwendeten Werkstoffes zählen zum einen die Korrosionsfreiheit und zum anderen das geringe Deckelgewicht. Das Ausdeckeln kann problemlos von nur einer Person bewerkstelligt werden, sodass der Einsatz schwerer Aushebegeräte entfällt. Beispiel: Selbst eine Abdeckung mit einer lichten Weite von 1020 mm wiegt lediglich rd. 53 kg – bei einer Belastungsklasse von E600. Dank des innovativen Faserverbundwerkstoffes können sogar Telemetriedaten per Funk ausgelesen werden, ohne dabei die Abdeckung öffnen zu müssen. Auch häufiges Öffnen ist problemlos und ohne Verschleißerscheinungen am Material möglich. Praktisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Abdeckungen mit einem Innendeckel versehen werden können. Diese Ausführung ermöglicht auch das teilweise Öffnen der Schachtabdeckung für Kontrolldurchführungen.



"Neben dem einfachen Einbau und dem Handling im Alltag zeichnen sich die Kunststoff-Schachtabdeckungen von KHK vor allem durch ihre Widerstandfähigkeit aus: Im Vergleich zu herkömmlichen Abdeckungen sind sie zu 100 % korrosionsbeständig", erklärt KHK-Geschäftsführer Carsten Cromm. Dies wird durch die Verwendung von Glasfaserstrukturen im Verbund mit Epoxidharz gewährleistet. Eine oben liegende Deckeldichtung sorgt außerdem dafür, dass kein Oberflächenwasser eindringen kann. Des Weiteren sind die Produktlösungen aus Kunststoff antistatisch und feuerhemmend. Gerade im Hinblick auf anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der Chemieindustrie oder auf Flugbetriebsflächen sind die dauerhaft beständigen Eigenschaften des Glasfaserverbundmaterials oftmals entscheidende Produktvorteile. Überdies müssen Bodenbeläge in diesem Kontext häufig hohe Anforderungen an Begehbarkeit, Sicherheit und Langlebigkeit erfüllen. Entscheidend ist, dass sie trittsicher – also griffig – sind. Auch diese Kriterien erfüllen die Produkte von KHK vollumfänglich.