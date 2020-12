Waiblingen (ABZ). - Das Familienunternehmen Stihl eröffnet am Stammsitz in Waiblingen die erste betriebseigene Kindertagesstätte. Seit Kurzem können in der Mia Stihl Kindertagesstätte bis zu 55 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren von insgesamt zwölf pädagogischen Fachkräften betreut werden. Die Gesamtprojektkosten betragen rund 5,5 Millionen Euro.

Dr. Nikolas Stihl, Stihl Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, betont: „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein bedeutender Faktor im Wettbewerb um gute Fachkräfte. Ein familienfreundliches Umfeld in Form einer guten Kinderbetreuung erhöht aber nicht nur die Attraktivität eines Unternehmens, sondern ist auch ein bedeutender Gewinn für den hiesigen Standort. Insofern war die vor vier Jahren getroffene Entscheidung, gemeinsam mit der Stadt Waiblingen eine Kindertagesstätte zu errichten, nur folgerichtig.“ Die Mia Stihl Kindertagesstätte wurde benannt nach Mia Stihl, der Ehefrau des Firmengründers Andreas Stihl. Die Trägerschaft sowie die Leitung der Einrichtung übernimmt die pme Familienservice GmbH aus Stuttgart, mit der Stihl bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Stärkung des Betreuungsangebots am Stihl Stammsitz in Waiblingen Dr. Michael Prochaska, Stihl Vorstand Personal und Recht, unterstreicht: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die tragende Säule unseres Unternehmenserfolgs. Als Familienunternehmen war es uns daher schon immer ein wichtiges Anliegen, sie so gut wie möglich zu unterstützen – sei es in Form von attraktiven Sozialleistungen oder mit Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Die Errichtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte ist für uns daher eine logische und konsequente Fortsetzung unseres Engagements.“

Die Mia Stihl Kindertagesstätte entstand in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Waiblingen. Wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft war ein Kooperationsvertrag mit dem Ziel, gemeinsam das Kinderbetreuungsangebot in Waiblingen auszubauen und zu stärken. Andreas Hesky, Oberbürgermeister der Stadt Waiblingen, betont: „Die Mia Stihl Kindertagesstätte ist ein enorm wichtiger Baustein und eine Bereicherung für die Kinderbetreuung in Waiblingen. Mustergültig setzt die Firma Stihl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine Betriebskita um, die auch Plätze für Kinder aus der Stadt bereitstellt. Dies unterstreicht das hohe gesellschaftliche Engagement von Stihl. Vielen Dank an das Unternehmen, die Eigentümerfamilie und den Vorstand für diesen weiteren besonderen Mosaikstein mitten in Waiblingen und für die vorbildliche Zusammenarbeit.“ Die Stadt Waiblingen stellte für die Kindertagesstätte einen Investitionszuschuss von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung und mietete 20 Belegplätze für Waiblinger Kinder für mindestens 10 Jahre.

Der Mia Stihl Kindertagesstätte liegt ein nachhaltiges Baukonzept und eine energieschonende Gebäudeplanung zugrunde. Auf 1800 Quadratmetern Gesamtgrundstücksfläche erstrecken sich ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtgrundfläche von 1200 Quadratmetern sowie eine großzügige Außenanlage. Die Einrichtung verfügt unter anderem über eine großflächige Photovoltaik-Anlage, Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage mit W.rmerückgewinnung. Zudem wurden für das Gebäude weitestgehend natürliche Baustoffe verwendet.

Die Geschäftsführerin der pme Familienservice Gruppe, Alexa Ahmad, und die Leiterinnen des regionalen pme Kita-Managements, Bettina Stähler und Marita Rößler, freuen sich: „Die Firma STIHL hat uns ein sehr großzügiges Areal zur Verfügung gestellt, auf dem wir zukünftig nicht nur ausreichend Platz für die Betreuung haben, sondern dank der modernen Ausstattung auch viele Möglichkeiten haben, die Kinder pädagogisch bestmöglich zu fördern.“ Zusätzlich zu den Betreuungsräumen gibt es einen Essensraum, einen Bewegungsraum, ein Atelier sowie einen Werkhof mit Gartenzugang. Die Aufenthaltsräume sind von der angrenzenden verkehrsreichen Straße abgeschirmt und haben einen direkten Zugang zu einem großen Garten mit Blick auf das Rems-Ufer.

Dr. Nikolas Stihl: „Die Mia Stihl Kindertagesstätte soll ein besonderer Ort der Wärme, der Lebensfreude und der Leichtigkeit sein. Die Kinder sind umgeben von der Rems und in unmittelbarer Nähe der Erleninsel – ein idealer Ort um mit und in der Natur aufzuwachsen. Beim Anblick dieser Kindertagesstätte wäre meine Großmutter – da bin ich mir sicher – sehr stolz gewesen.“