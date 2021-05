Schnell errichtet und stets an den künftigen Bedarf anpassbar sind die Baucontainer von Algeco.

Einen großen Beitrag beim Schutz vor Covid-19 können geeignete Unterkünfte leisten: Mietcontainer von Algeco bieten schnelle, flexible Raumlösungen, um Baustellen in Zeiten der Pandemie individuell und bedarfsgerecht auszustatten. Beispielsweise vergrößern sie das Raumangebot, damit die Beschäftigten die geltenden Abstandsregeln einhalten können. Zudem helfen die Module, Hygiene und Gesundheitsschutz auf dem Bau zu verbessern.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind überall zu spüren, auch auf den Baustellen. Bauunternehmen sind angehalten, ihre Arbeiter so gut wie möglich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Zumal ein Corona-Ausbruch auf einer Baustelle den engen Zeitplan des Projekts erheblich beeinträchtigen könnte.

Laut Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) sind dies bislang Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

Algeco liefert die auf Wunsch komplett ausgestatteten Mietsysteme in der Regel kurzfristig. Darüber hinaus können Kunden von der permanenten Flexibilität der Einheiten profitieren: Die Modulgebäude lassen sich in kürzester Zeit dem jeweiligen Bedarf anpassen und lassen sich variabel erweitern oder verkleinern – ebenso lassen sich Räume separieren oder wieder zusammenfügen.

"Unsere Kunden profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen, Termintreue und dem beispielhaften 360-Grad-Service, unserem Rundum-Sorglos-Paket", sagt Gerrit Sellmer, Director Sales and Marketing Dachs bei Algeco. "Sie bekommen individuelle Container, bei denen wir vom ersten Tag an die komplette Koordination übernehmen. Zugleich besitzen Sie die volle Kostenkontrolle."

Darüber hinaus bieten die Mietsysteme des Unternehmens noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit sind Wände, Böden und Türen leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Dies bedeutet zusätzliche hygienische Sicherheit für die Bauarbeiter.

Für mobile Duschen und Toilettenanlagen sind Sanitärcontainer von Algeco die hygienische und flexible Lösung. Insbesondere auf Baustellen eigneten sich die Anlagen für den kurzfristigen und temporären Bedarf, so das Unternehmen. Die WC- und Duschcontainer lassen sich ebenfalls nach Belieben erweitern, verkleinern, an einen anderen Standort versetzen oder in ihrer Ausstattung ergänzen.