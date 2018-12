London/Großbritannien (ABZ). –Auch 2018 ging Newforma beiden Construction Computing Awards in London in der Kategorie Dokumenten- und Content-Management als Sieger hervor. Die Projekt- Informationsmanagement-Software für Architekten, Ingenieure, Bauherren und Bauunternehmen des führenden US-amerikanischen Softwareherstellers wusste bei der Leserschaft des britischen Construction Computing Magazine erneut zu überzeugen; sie stimmten mehrheitlich für die PIM-Software, die in diesem Jahr zum insgesamt vierten Mal als beste Lösung ausgezeichnet wurde.

Als Sieger des als „Hammer“-Award bekannten Preises des Construction Computing Magazines stellt Newforma erneut seine führende Position im Vereinigten Königreich innerhalb des gesamten Bauwesens unter Beweis. „Dass wir diesen Award inzwischen viermal hintereinander gewonnen haben, unterstreicht das Vertrauen, das uns unsere Kunden in dieser Region allesamt entgegenbringen“, erklärt Brock Philp, CEO von Newforma. Nicht nur in Großbritannien, sondern überall auf der Welt schätzten Unternehmen aus der Baubranche die Software von Newforma. Sie zielten darauf ab, die Zusammenarbeit in Projektteams und dem Austausch von Wissen und Erfahrung zu stärken und damit ihre Wirtschaftlichkeit in der Projektbearbeitung zu maximieren. Mit der Indexierung von digitalen Projektinformationen, egal, wo in einem Unternehmen sie sich befinden, unterstützt Newforma Unternehmen effektiv beim Suchen und Finden von Informationen, optimiert Wissensmanagement firmenweit und vereinfacht das Arbeiten mit projektbezogenen Dokumenten aller Art. Dabei unterscheidet sich die nicht-invasive Softwarelösung von klassischen Dokumentenmanagement- Systemen, die einen umständlichen manuellen Transfer sämtlicher Projektdaten in die Archive erfordern.

Auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz konnte Newforma bereits eine Vielzahl führender Unternehmen der Baubranche für sich gewinnen. Zu den Kunden in dieser Region zählen u. a. die Strabag SE, atp Architekten ingenieure oder die pbr Planungsbüro Rohling AG. Weltweit werden mehr als 3 Mio. Bauprojekte mit der Software von Newforma bearbeitet.