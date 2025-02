In dem Wettbewerb messen sich die Besten ihres Fachs in realen Alltagszenarien rund um die Wartung und Inspektion. Foto: Zeppelin

Gesucht wird der beste Servicetechniker, der Baumaschinen wieder flottmacht. Damit soll der Job ins Rampenlicht gerückt und die beruflichen Möglichkeiten eines Servicetechnikers vorgestellt werden.

Servicetechniker müssen im Berufsalltag technische Probleme lösen können – diese Eigenschaft sollen die Teilnehmer des Wettbewerbs ebenfalls unter Beweis stellen. "Bei diesem praxisnahen Wettbewerb werden die Beweglichkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit der Techniker auf die Probe gestellt", erklärt Henry Venneman, Vizepräsident von Caterpillar Global Service. "Die geschulten Experten stehen an vorderster Front, um Maschinen und Motoren am Laufen zu halten und sicherzustellen, dass die wichtigen Projekte unserer Kunden abgeschlossen werden."

Wer ins Finale der Global Dealer Technician Challenge kommen will, die laut Caterpillar im März 2026 auf der Messe Conexpo/Con-AGG in Las Vegas stattfindet, muss sich zuerst dafür qualifizieren. Die besten zehn Servicetechniker seien im Rahmen von Wettkämpfen vorab ermittelt worden. Diese tragen Caterpillar Vertriebs- und Servicepartner weltweit aus. In Deutschland erfolgte die Vorqualifizierung im Zeppelin Schulungszentrum in Kaufbeuren, informiert das Unternehmen.

Dabei traten nominierte Servicetechniker gegeneinander an und mussten sechs Aufgaben innerhalb von jeweils 45 Minuten lösen. Es galt, sich an Mobilbagger, Kettenbagger, Radlader und Motorentechnik zu bewähren. Die Teilnehmer mussten Fehler suchen, eine mögliche Schadensdiagnose stellen und aufzeigen, wie das Problem zu beheben sei. Zwei weitere Stationen bestanden aus einer Präsentation und einem abschließenden Theorie-Test.

Am besten ist dies Leopold Rückauf aus der Zeppelin Niederlassung Straubing gelungen, der Platz eins belegte. Platz zwei ging an Robin Kirsch von der Zeppelin Niederlassung Oberhausen. Philip Schill von der Zeppelin Niederlassung Böblingen freute sich über den dritten Platz. Damit dürfen die drei Servicemitarbeiter im Wettkampf 2025 antreten, den Caterpillar in Málaga als Vorentscheid für die Weltmeisterschaft 2026 ausführt.

In dem Wettbewerb messen sich die Besten ihres Fachs in realen Alltagszenarien. Bewertet werden Diagnose, Reparatur und Wartung von Antriebssträngen, Motoren, Abgassystemen, Bremsen, Lenkung, Maschinenelektronik und Hydraulik. Die Teilnehmer werden dahingehend getestet, wie sie bei einer Instandsetzung vorgehen und wie sie Serviceberichte führen.

"Wir sind überzeugt, dass die Teilnahme an der Challenge ein weiterer Ansporn für unsere Servicetechniker zu außergewöhnlichen Leistungen in den Bereichen Qualität und Sicherheit ist und sie ihr ganzes Können im Umgang mit Diagnosetools und Werkzeugen unter Beweis stellen können", so Thomas Weber, verantwortlicher Geschäftsführer für den Service bei Zeppelin.