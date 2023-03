Unter dem Namen Zentrum Welterbe soll ein Besucherinformationszentrum sowie ein Veranstaltungsbereich unter dem Namen Zentrum Welterbe entstehen, wie die Stiftung Vereinigte Domstifter in Naumburg mitteilten. Der Bau des Zentrums soll rund 11,4 Millionen Euro kosten. Das Zentrum soll im Gebäude der ehemaligen Bischofskurie Domplatz 1 entstehen. "Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden wir eine umfassende Generalinstandsetzung vornehmen", sagte Dombaumeisterin Regine Hartkopf. Aufgrund vieler Umbauten in den letzten Jahrhunderten sei die innere Struktur des Hauses kaum noch erkennbar. "Daher werden wir durch verschiedene Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen die originale Substanz des Denkmals stärken." Der Naumburger Dom wurde im Juli 2018 in das Welterbe der UNESCO aufgenommen.

