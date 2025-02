Fensterbach (ABZ). – Einen majestätischen Anblick bietet die Villa Zimmermann in der Chemnitzer Carolastraße: Den zweigeschossigen Bau aus sorgfältig gearbeitetem Sandsteinquadermauerwerk charakterisiert seine außergewöhnliche Fassadengestaltung im Tudor-Stil – mit Loggien, Erkern, Giebeln und Maßwerkschmuck, erzählen die Fachleute der Godelmann Unternehmensgruppe, welche seit vielen Jahren sich als Spezialist für ein hochwertiges Betonstein-Sortiment in ganz Europa etabliert hat.

Passend zur denkmalgeschützten Villa mit edler, filigraner Fassade: Freiflächen mit authentischem, natürlichem Charakter. Foto: A. L. Obst & M. Schmieding

Gekrönt wird die nach Plänen des Architekten Otto Goetze in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute Villa von einem turmartigen Steildach. Sie wurde 1865 bis 1867 im neogotischen Stil errichtet und unlängst aufwendig saniert. Der denkmalgeschützte Bau aus Sandsteinquadermauerwerk erhielt nun eine adäquate Außenraumgestaltung mit farblich kontrastierenden Betonsteinen im Naturstein-Look, so ein Sprecher der Gruppe. Das Pflastersystem GDM.ACENTRO stone von Godelmann präsentiert sich hier als deutlich günstigere, dabei ästhetisch gleichwertige Alternative zu Basalt, Granit und Co. Für die vom Büro sLandArt Stefan Leiste Landschaftsarchitektur konzipierte Gestaltung der umgebenden Freiflächen habe man ursprünglich Naturstein als zur Erbauungszeit passendes Material vorgesehen.

Fast schwarzer Basalt und grauer Granit sollten ein farblich kontrastierendes Passpartout um den historischen Bau bilden, von dem sich dessen sandfarbene Fassade umso wirkungsvoller abhebt. Aus Kostengründen entschieden Bauherr und Planer aber für die günstigere, dabei ästhetisch gleichwertige Alternative aus Betonstein, nämlich das Pflastersystem GDM.ACENTRO stone von Godelmann.

Dieses besteht aus einer vorgemischten Kombilage in verschiedenen Formaten und ist in diversen Farbstellungen erhältlich. Das Besondere von GDM.ACENTRO stone liegt im Detail: Jeder der Steine hat eine individuelle Form mit leicht schräg verlaufenden Kanten an der Stein-Oberseite. Die Vorsatzschicht ist also durch eine schiefe Fuge gekennzeichnet. Im verlegten Zustand ergibt sich so ein Flächenbild, dass an Naturstein- Pflasterungen erinnert. Gleichzeitig ist die Kernbetonschicht des Steins "normal" rechteckig ausgebildet. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Verlegung wie bei herkömmlichen Betonsteinpflastern. Die an den unteren Kanten integrierten Abstandhalter und Verbundstabilisatoren sorgen für eine dauerhaft stabile Fläche.

Das dezente Farbspiel in den Schattierungen Silber-Grau und Titan-Grau in Kombination mit dem natursteinähnlichen Fugenbild verleihe dem Umfeld der denkmalgeschützten Villa einen authentischen, natürlichen Charakter, sagen die Experten von Godelmann. Farbe und Oberfläche des verlegten GDM.ACENTRO stone wurden für das Projekt in Chemnitz als Auftragsfertigung angepasst: Die gestockte Oberfläche "tecto" unterstreicht den Naturstein- Charakter noch deutlicher.Zahlreiche ProActive Features, mit denen GDM.ACENTRO stone bereits im Herstellungsprozess ausgestattet wird, machen den Pflasterstein zudem funktionaler und intelligenter als andere Produkte – und zahlen auf die Gestaltung von klimaresilientem, zukunftsweisendem Freiraum ein, auch in Ergänzung historischer Architektur. Mit haufwerksporigem Kernbeton erbringt GDM.ACENTRO stone eine optimierte Versickerung- und Verdunstungsleistung und leistet somit einen wichtigen Beitrag, um Flächen in der Stadt zu entsiegeln.

Die Godelmann Unternehmensgruppe mit Unternehmenszentrale im bayerischen Fensterbach fertigt seit über 75 Jahren – heute in dritter Generation – ein breites Betonstein-Sortiment und vertreibt dieses europaweit. An sechs Standorten in Deutschland und zwei in Prag sind mehr als 500 Mitarbeiter unter Geschäftsführung von Bernhard Godelmann aktiv.