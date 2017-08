Schnellere Abwicklung dank XXL-Elementen

Pforzheim/Limbach (ABZ). – Die termingerechte Abwicklung spielt bei großen Hochbauprojekten seit jeher eine – insbesondere aus wirtschaftspolitischen Gründen – wesentliche Rolle. Jedoch ist es mittlerweile auch bei kleinen und mittelständischen Hochbaufirmen an der Tagesordnung, mit vertraglich eng gefassten Zeitplänen und damit entsprechendem Termindruck konfrontiert zu werden. Unabhängig davon, ob es sich um ein kleines oder großes Bauvolumen handelt, besteht demnach ein reges Interesse, in den einzelnen Gewerken des Bauablaufs Zeiteinsparungen zu erzielen.

Deshalb folgen nun exemplarisch zwei verschiedene Bauvorhaben, wobei jedes Bauunternehmen auf seine Weise profitiert hat.

Beim Bauunternehmen TPS GmbH aus Pforzheim ging es um die Ausführung eines Untergeschosses mit Tiefgarage für ein Mehrfamilienhaus in Niefern bei Pforzheim, wohingegen die Baufirma Zimmermann GmbH aus Limbach im Odenwald ein anspruchsvolles Kellergeschoß für ein nahegelegenes, größeres Einfamilienhaus zu verwirklichen hatte.

Für beide Bauvorhaben bestand die Forderung, die Ausführung der Betonarbeiten innerhalb ihres Bauablaufs so kurz wie möglich zu gestalten. Für das schnelle und flächige Schalen konnte der Schalungshersteller Reber, unter Berücksichtigung der Grundrisse, jeweils eine passende Lösung bieten, die dann zum Einsatz kam. Auf diese Weise wurde das größere Einfamilienhaus in einem Takt ausgeführt, das Mehrfamilienhaus mit einer flächenhaften Ausdehnung von ca. 35 x 20 m in zwei Takten betoniert.

Es wurden hauptsächlich die Formas XXL-Elemente verwendet. Mit den Dimensionen von 5,4 m auf 2,7 m deckt eine Tafel eine Schalfläche von 14,5(!) m² ab. Damit reduziert man nicht nur Schalkosten durch weniger Elemente, Kleinteile etc., sondern verringert auch die Anzahl der Stöße, was beim Bauvorhaben des Einfamilienhauses als Anforderung an das Schalbild gestellt war. Die Ankerstellen befinden sich wie bei den anderen GE Elementen innerhalb der Tafel. Das Besondere beim XXL-Element – die Ankerstellen, ob nun liegend oder stehend eingesetzt, sind immer auf gleicher Höhe angeordnet wie bei den Formas-Standardelementen – somit ist ein homogenes Betonbild mit gleichmäßig angeordneten Ankerstellen gewährleistet.