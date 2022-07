Foto: Schwing

Schwings stationäre Betonpumpe SP 1800 D kommt unter anderem bei Betonierarbeiten auf der Zeche Monopol Grimberg in Bergkamen zum Einsatz. Technologien wie das robuste und leicht zu reinigende ROCK-Betonventil und die Schwing-Hydraulikkomponenten gewährleisten laut dem Hersteller hohe Zuverlässigkeit, starke Förderleistung und niedrige Wartungskosten. In Kombination mit dem kundenorientierten Schwing-Service sorge die SP 1800 so für mehr Sicherheit und Effizienz in der Betonförderung.