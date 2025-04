Zum ersten Mal hat Elkon vor Kurzem seine SB-Betontankstelle nach Deutschland verkauft. Foto: Elkon

Auch die Bestellung des Betons ist denkbar einfach. Denn die Selbstbedienungsstation verfügt über einen Terminal für Betonbestellungen, ausgestattet mit einem Industrie-PC und einem intuitiven Touchscreen. Kunden können ihre Betonbestellungen also direkt über die benutzerfreundliche Oberfläche aufgeben, was den gesamten Prozess rationalisiert und ein nahtloses und fehlerfreies Erlebnis gewährleistet.

Das System ermöglicht es, Firmenkunden ihren Beton mit persönlichen RFID-Chips zu bestellen, während Privatpersonen die Zahlung bequem per Kreditkarte abschließen können. Elkon glaubt, dass das System einen Meilenstein markiert und einen bedeutenden Schritt in der Erweiterung der Marktpräsenz von Elkon, außerdem unterstreiche es die wachsende Nachfrage nach automatisierten Lösungen in der Bauindustrie.

Die Verantwortlichen von Elkon sind stolz darauf, die erste SB-Betonmischanlage vor wenigen Wochen nach Deutschland gebracht zu haben und sie freuen sich darauf, neue Kunden mit einem Höchstmaß an Service und Innovation unterstützen zu dürfen.

Interessierte finden das Unternehmen auf der bauma am Messestand FS.904/1.