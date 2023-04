Zschopau/Weiden (ABZ). – Die Investorensuche für die insolvente Metallbau Korsche GmbH & Co. KG ist für den Unternehmensstandort in Zschopau erfolgreich gewesen. Insolvenzverwalter Volker Böhm von Schultze & Braun konnte den Standort eigenen Angaben zufolge kürzlich an die Alusysteme Metallbau Bellmann GmbH mit Sitz in Brand-Erbisdorf übertragen, die Teil der Versco-Gruppe ist. Die rund 15 Arbeitsplätze am Standort bleiben erhalten. "Es freut mich, dass es uns gelungen ist, den Mitarbeitenden in Zschopau eine Perspektive bieten zu können", sagt Böhm.

Für den Korsche-Hauptsitz in Weiden und die rund 85 Mitarbeiter dort haben sich die Hoffnungen auf eine Übernahme durch einen Investor dagegen nicht erfüllt. Der letzte verbliebene Interessent zog sich Ende März zurück. "Eine Fortführung des Geschäftsbetriebs in Weiden in der Oberpfalz über den 31. März hinaus war wirtschaftlich ohne einen Investor wegen der anhaltenden Verluste des Unternehmens nicht möglich", sagt Böhm. Zu diesem Datum lief das sogenannte Insolvenzgeld aus und Korsche hätte die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden wieder aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften müssen. Letztendlich hat die fehlende Planungssicherheit durch das angespannte Marktumfeld im Bau- und Immobilienbereich, den Ausschlag für den Rückzug der Interessenten gegeben", erläutert der Insolvenzverwalter.

"Durch das angespannte Marktumfeld werden derzeit zu wenig neue Bau-Projekte aufgelegt und angegangen. Es ist deshalb aktuell völlig ungewiss, ob das Unternehmen ausreichend neue Aufträge gewinnen kann, wie sie für eine wirtschaftliche Fortführung aus eigener Kraft notwendig wären. Ich hätte mir auch eine andere Entwicklung für Korsche gewünscht, aber ohne einen Investoren und neue Aufträge ist die Betriebseinstellung alternativlos."

Nach seiner Bestellung zum vorläufigen Insolvenzverwalter Ende Januar 2023 hatte sich Böhm laut eigener Aussage unmittelbar auf die Suche nach Investoren begeben und mit mehreren Interessenten intensive Verhandlungen geführt.