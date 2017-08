Bewährtes in neuem Glanz: Der winkler Onlineshop

Stuttgart (ABZ). – Der winkler Onlineshop bietet unter www.winkler.de/shop Zugriff auf das Vollsortiment des Nutzfahrzeugspezialisten und ist ein praktisches Hilfsmittel zur schnellen und sicheren Identifikation des richtigen Ersatzteils. Ob stöbern oder schnell und gezielt suchen: Zahlreiche, praktische Funktionen unterstützen den Nutzer bei seiner Bestellung. Mit Einkaufslisten kann der User häufig benötigte Artikel in Listen speichern und diese beispielsweise einem Fahrzeug zuordnen. Die Artikelvergleichsfunktion ermöglicht einen übersichtlichen Abgleich von Merkmalen unterschiedlicher Artikel. Detaillierte Produktseiten liefern umgangreiche Informationen zu den einzelnen Artikeln wie zum Beispiel Abmessungen, technische Zeichnungen, Verbauinformationen, Alternativen oder Zubehörteile und Gegenseiten. Die Produktbilder sind im neuen Shop größer und Artikeldetails können zusätzlich heran gezoomt werden. Die umfangreiche Darstellung der Produkte erleichtert die sichere Identifikation des richtigen Ersatzteils. All diese Funktionen erscheinen jetzt in einem neuen modernen Design.

Der neue Shop ist intuitiv bedienbar und kann zudem auch auf mobilen Endgeräten optimal ausgegeben werden.



Optisch wurde der Onlineshop an die winkler Website angepasst. Eine direkte Ansprache der Nutzer sorgt dafür, dass sich jeder winkler Kunde – egal ob Nutzfahrzeughalter, Werkstatt, Omnibusunternehmen oder Agrarbetrieb – schnell im winkler Webshop wiederfindet.



Optimiert wurde auch die umfangreiche Suchfunktion. Diese ermöglicht die gezielte Suche nach Produktbezeichnungen, Artikel- oder Vergleichsnummern, auch in Verbindung mit Merkmalen. Zahlreiche Filtermöglichkeiten und Suchvorschläge, die bereits bei Eingabe des Suchbegriffs erscheinen, sorgen für ein optimales und schnelles Suchergebnis. Die Lieferung der Ware erfolgt dank dem winkler Schnell-Lieferservice zügig und unkompliziert innerhalb von 24 Stunden.