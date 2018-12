Waldachtal/Düsseldorf (ABZ). – Mit der Finalteilnahme beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 gehört fischer zu den Top-3-Adressen unter den deutschen Großunternehmen. Im Rahmen einer feierlichen Gala wurden die diesjährigen Preisträger am 7. Dezember in Düsseldorf geehrt. Der zum elften Mal ausgetragene Wettbewerb der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. würdigt Unternehmen, die in vorbildlicher Weise wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt verbinden.

„Für unser Unternehmen ist diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes“, sagte Firmeninhaber Prof. Klaus Fischer. „Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu ganz herzlich.“ Die Finalteilnahme sei auch eine Anerkennung dafür, dass die Unternehmensgruppe fischer in ihrem Tun wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte berücksichtige und so ihre gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahrnehme. „Unsere wirtschaftliche Entwicklung planen wir mit langfristigen und nachhaltigen Zielen, im Einklang mit gesellschaftlichen Interessen“, betonte Marc-Sven Mengis, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die Expertenjury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises unter Vorsitz von Prof. Günther Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, würdigte fischer in der Kategorie „Großunternehmen“ für die feste Verankerung von

Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie. So zeichne sich der Hersteller von Befestigungstechnik (Kunststoff, Chemie und Stahl), Kfz-Interieur und Spielwaren (Konstruktionsbaukästen) besonders durch seinen Einsatz ressourcenschonender Verfahren wie bspw. der „Entfeinerung“ aus, die zu einer Einsparung von 10 % Rohmaterial pro Jahr führt.

Auf diese Weise wird gleichbleibende Qualität bei einem geringeren Materialeinsatz gewährleistet. Die überdurchschnittliche Innovationskraft des Unternehmens durch erfolgreiche Einbindung seiner Mitarbeiter fördere darüber hinaus die Entwicklung nachhaltiger Produkte wie das „fischer greenline“ Sortiment, das zu mindestens 50 % aus biobasierten Rohstoffen besteht. Auch die Vermeidung von Verschwendung, die kontinuierliche Prozessverbesserung und die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden, angelehnt an die japanische Kaizen-Philosophie, spielen bei fischer eine herausragende Rolle.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit fünf Wettbewerben, mehr als 800 Bewerbern und 2000 Gästen bei der Preisverleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.