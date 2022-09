Bernhard Arenz ist Leiter der Hauptabteilung Prävention bei der BG BAU. Foto: Photografic Berlin/Vivian Werk

Technische Infrastrukturen sind die Lebensadern einer funktionierenden Wirtschaft. Ob Verkehrsnetze wie Straßen, Schienen- und Wasserwege oder Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Energie, Wasser und Kommunikation – alles erfordert Pflege und Sanierung, manchmal sogar Um- oder Neubau. Für das Gelingen der Energiewende, bei der den Erneuerbaren eine wichtige Rolle zukommt, ist der nachhaltige Um- und Ausbau der technischen Infrastruktur von zentraler Bedeutung.

Die BG BAU bietet Unternehmen und ihren Beschäftigten sowie am Bau Beteiligten Informationen und Beratung zum Arbeitsschutz bei Planung, Bau, Unterhalt, Umbau und Rückbau von technischen Infrastrukturen. Das betrifft etwa den Tief- und Kanalbau und Rohrleitungsarbeiten ebenso wie den Straßen- und Schienenbau. Bauarbeiten haben besondere Rahmenbedingungen, wie etwa vorhandene bauliche Anlagen, Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen, Alleinarbeit, Witterungseinflüsse, geänderte Bauabläufe und Planänderungen während der Ausführungsphase durch die Bauherrin oder den Bauherrn. Insofern unterscheiden sich Baustellen gegenüber stationären Betrieben durch ein sich ständig veränderndes und überwiegend im Freien befindliches Arbeitsumfeld.

Zur Unterstützung aller Beteiligten bietet die BG BAU gewerkespezifische Handlungshilfen zu Aufgaben wie beispielsweise Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Arbeitsmittelprüfung an. So gibt das Gefahrstoff-Informationssystem WINGIS online der BG BAU Hilfe zur Erstellung von Gefahrstoffverzeichnissen und hält Vorlagen für Betriebsanweisungen in verschiedenen Sprachen sowie Berechnungen für Gefahrguttransporten bereit. WINGIS online macht das Gefahrstoffmanagement beim Bauen leichter, versichert die BG BAU. WINGIS gibt es auch als App für Smartphone und Tablet. Andere derartige Werkzeuge wie die BAUsteine-App bieten Sicherheitshinweise in komprimierter Form, die auf einen Blick die wichtigsten Informationen vermitteln.

Zusammen mit Illustrationen enthalten die Bausteine Tipps für einzelne Branchen und Gewerke, damit Unfälle und Gesundheitsgefahren wirksam verhindert werden können. So können Nutzer über die Suchfunktion mit Stichworten arbeiten – beispielsweise Asphalt, Staub oder Kanalarbeiten – und Vorschriften sowie Regeln und Umsetzungsbeispiele abrufen.

Gemeinsame Verantwortung und Engagement für Arbeitsschutz stehen beim Präventionsprogramm "BAU AUF SICHERHEIT.BAU AUF DICH" der BG BAU im Mittelpunkt. Egal, ob Unternehmen oder Mitarbeitende – vorbeugende Verhütung von Unfällen geht jeden an und jeder kann durch entsprechendes Verhalten dazu beizutragen. Interessant dafür sind vor allem die gewerkespezifischen lebenswichtigen Regeln wie zu Tief- und Straßenbau oder zur Staub-Vermeidung, die es auch als Flyer und Plakate gibt.

Gerade beim Kampf gegen Staub engagiert sich die BG BAU seit einigen Jahren als Kooperationspartner im Aktionsprogramm "Staubminimierung beim Bauen" des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Um die Gesundheitsgefahren bei den unterschiedlichen Arten von Stäuben bei der Be- und Verarbeitung von Baumaterialien zu minimieren und über staubarmes Arbeiten aufzuklären, hat die Berufsgenossenschaft gewerke- und branchenspezifische Lösungen entwickelt. Dazu gibt es zahlreiche Materialien zur Information und Aufklärung gebündelt auf einer eigenen Staub-Webseite und einer Aktions-Webseite.

Infrastrukturen sind aber nicht nur für die BG BAU ein Branchenthema, sondern auch andere der insgesamt neun Berufsgenossenschaften sind beteiligt. Sie kooperieren als Unfallversicherungsträger gerade beim vorbeugenden Arbeitsschutz miteinander wie auch mit ihrem Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Neben allgemeinen Regeln und Vorschriften der DGUV für das Bauwesen gibt es auch spezifische Regeln, Informationen und Sicherheitshinweise zum Beispiel zu grabenlosem Bauen, Rohrleitungsarbeiten oder Tiefbau. Aktuellste Publikation der BG BAU ist die "Branchenlösung Bitumen beim Heißeinbau von Wälz- und Gussasphalt".

Das Informationsmaterial zu sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen bei der Errichtung und Wartung von Infrastrukturen ist am BG-BAU-Stand 3B28 auf der InfraTech 2022 in Essen erhältlich.

Das Team steht vor Ort für die Beratung zu allen Fragen des Arbeitsschutzes für Auftraggeber, Planer und alle Interessierten zur Verfügung. Ziel sei es dabei immer, praxisnahe Lösungen zu Vermeidung von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten zu finden.

"An unserem Messestand beraten wir auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu Investitionen in den Arbeitsschutz, die durch die BG BAU finanziell gefördert werden können. Viele Unternehmen nutzen bereits unsere Arbeitsschutzprämien", erläutert Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention.

Konkret werden mehr als drei Dutzend Maßnahmen für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen angeboten – und was Zukunftsthemen wie die Digitalisierung der Bauwirtschaft betrifft – auch da ist die BG BAU engagiert. So wurde in einem Projekt gezeigt, wie der Arbeitsschutz bei Planung, Ausführung und späterer Nutzung im "Building Information Modeling" (BIM) eingebraucht werden kann, um mögliche Gefährdungen vorab im digitalen Zwilling zu identifizieren und Maßnahmen abzuleiten, bevor überhaupt gebaut wird.