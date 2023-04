An ihrem Stand in der Halle A3 am Stand 535 demonstriert die BG BAU, wie ein spezieller Montagetisch zur Vorfertigung von Dach- und Wandelementen eingesetzt wird. Foto: BG BAU/Michael Gottschalk

"Die Bauwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, auch im Arbeitsschutz. Deshalb ist es uns als BG BAU wichtig, die Branche mit innovativen Lösungen zu begleiten", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. "Diese zeigen wir an unserem Messestand und beraten dort auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu Investitionen in den Arbeitsschutz, die wir finanziell fördern."

An ihrem Stand in der Halle A3 am Stand 535 demonstriert die BG BAU, wie ein spezieller Montagetisch zur Vorfertigung von Dach- und Wandelementen eingesetzt wird. Denn durch Vorfertigung lässt sich die Absturzgefährdung der Beschäftigten wesentlich reduzieren. Besucherinnen und Besucher können die Vormontage beim Hausbau am Stand auch als virtuelle Realität (VR) mithilfe von VR-Brillen erleben. Gezeigt wird zudem die einfache Handhabung eines Ein-Personen-Gerüsts, das eine Alternative zu herkömmlichen Leitern sein kann. Darüber hinaus werden weitere Lösungen präsentiert, um der Gefahr eines Absturzes zu begegnen – darunter Automatikhaken und Teleskopstangensysteme. Außerdem unter den Exponaten: ein Anschnallsystem für Baufahrzeuge, das Anschnallen vor dem Losfahren erforderlich macht, so dass Beschäftigte am Arbeitsplatz sicher unterwegs sind.