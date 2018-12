Bad Honnef (ABZ). – Die ohnehin seit Jahren gute Konjunktur im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist weiterhin auf stabil hohem Niveau. Dies geht aus der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) hervor. Rd. 97 % der befragten Unternehmen schätzen die Aussichten der Branche als positiv ein. Gleiches gilt für die Angaben zur aktuellen Auftragslage. Demnach geben fast 97 % der GaLaBau-Unternehmen an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist.



BGL-Präsident Lutze von Wurmb freut sich über die anhaltend gute wirtschaftliche Lage in der Branche: "Besser geht es kaum: Die Betriebe des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus präsentierten sich als starker Wirtschaftsmotor und haben weiterhin eine gute Zukunftsperspektive. Ein Abschwächen der Konjunktur ist aktuell nicht abzusehen." Die gute Stimmung innerhalb der Branche liegt u. a. im hohen Auftragsbestand begründet. So reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbeschäftigung für die nächsten zehn Wochen. Im Bereich Neubau sind die Be-triebe für die nächsten 15 Wochen im Durchschnitt ausgelastet. "Das sorgt für Planungssicherheit in den Betrieben und wirkt sich natürlich auch positiv auf die Einschätzungen zu den Zukunftsaussichten der Branche aus", erklärt von Wurmb.



Demnach schätzen 20,6 % die aktuelle Lage mit "sehr gut" ein. Mit "gut" bewerten 68 % die gegenwärtige Wirtschaftslage. "Befriedigend" geben 10 % der Befragten an. Auch für die nächsten fünf Jahre gehen die Betriebe von einer positiven Wirtschaftsentwicklung aus und sehen entsprechend optimistisch in die Zukunft. Mehr als 65 % der Befragten geben an, dass sie die Aussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre mit sehr gut bzw. gut bewerten. 30% der Unternehmer schätzen die Zukunftsperspektiven als befriedigend ein. Damit liegt die Einschätzung der Unternehmer zur wirtschaftlichen Zukunft der Branche auf dem Niveau der Frühjahrsumfrage.