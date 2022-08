Coesfeld/Flamschen (ABZ). – In den sozialen Netzwerken ist Alina Zacher besser bekannt unter dem Namen "Alinas Landleben" und freut sich mittlerweile über mehr als 200.000 Followerinnen und Follower auf Instagram – und über 100.000 auf der Plattform TikTok.

Die Freude war groß als Alina Zacher ihren Krampe-Kipper im Wunsch-Grau zum ersten Mal betrachten konnte. Foto: Krampe

Im realen Leben fährt die 24-Jährige am liebsten mit ihrem John Deere 7810 und seit Neuestem im Gespann mit einem Krampe-Kipper vom Typ BigBody 750. Mit dem Kauf des Treckers und des passenden Anhängers geht für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung.

In edlem Grau umgesetzt

Der Krampe-Muldenkipper in edlem Grau mit passenden schwarzen Felgen ist nun in Bayern im Einsatz. Neben einer Luftfederung für erhöhten Fahrkomfort bietet er weitere Extras wie eine hydraulische Zwangslenkung und korndichte, seitlich klappbare Silageaufsätze, selbstverständlich mit EU-Typgenehmigung. Mitte Juni holte Alina ihren BigBody im Krampe-Werk ab und war begeistert: "Wie kann man nur so schöne Wagen bauen?!", fragte sie sich.

Jederzeit maßgeschneidert

Die Krampe Fahrzeugbau GmbH ist ein international agierendes Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung und den Bau von maßgeschneiderten Transportlösungen. Unter dem Motto "Qualität auf Rädern" werden in Deutschland Fahrzeuge für Land- und Forstwirtschaft, die Bauindustrie, Entsorgungsunternehmen sowie Kommunen hergestellt.

Das Produktportfolio beinhaltet Muldenkipper, Drehschemelanhänger, Abschieber, Rollbandwagen, Erdbaukipper, Hakenlift-Fahrzeuge, Sattelauflieger als Rückwärts- und Zweiseitenkipper, Schubboden-Kippsattel und Dollys. In Deutschland ist das familiengeführte Unternehmen mit mehr als 35-jähriger Erfahrung im Sonderfahrzeugbau tätig und gilt als Marktführer im Bereich landwirtschaftlicher Wannenkipper und Halbrundmulden für Schlepperzug. Knapp ein Drittel seiner Produktion exportiert Krampe ins europäische Ausland und nach Übersee.

