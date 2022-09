Die Mitarbeitenden feierten insgesamt 1400 Jahre Firmenzugehörigkeit. Foto: Birco

Heute vertreibt das Familienunternehmen seine Produktpalette neben dem Inland in mehr als 20 Ländern in Europa – primär in Frankreich, BeNeLux und der Schweiz. „Wir haben trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in den letzten beiden Jahren ein tolles Betriebsergebnis erreicht. Das war nur mit dem außergewöhnlichen Engagement unserer 160 Mitarbeitenden möglich“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Frank Wagner anlässlich des 95-jährigen Bestehens.

Werte als Basis für Erfolg

Jahrzehntelange Betriebstreue sind für Wagner keine Selbstverständlichkeit, sondern unternehmerische Verantwortung. „Wir stehen zu unseren sozialen Werten. Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz, gute Arbeitsbedingungen und interne Entwicklungsperspektiven“, heißt es in einem Statement.

Geschäftsführer Christian Merkel, der selbst in diesem Jahr sein 30. Birco-Jubiläum feiern darf, nennt auch die nachhaltige Trefferquote bei Neueinstellungen: „Wir machen keine Schnellschüsse. Neben der Qualifikation muss ein Kandidat auch zu unserem Werteverständnis passen. Toleranz, Respekt und gelebter Teamgeist sind die Basis für ein gesundes Betriebsklima und nachhaltigen Erfolg“.

Neben den Jubilaren mit einer 10-, 15- und 20-jährigen Betriebszugehörigkeit feierten das 25-jährige Jubiläum: Pascal Ball-Rohmer, Matthias Fritz, Franz Haist, Jenny Heil, Siegfried Hoyer, Uwe Huck, Michael Klumpp, Wolfgang Kühn, Marian Langer, Sergej Podschivalov, und Sergej Schlee.

Für 30 Jahre Betriebstreue wurden geehrt: Georg Barczyk, Dominique Binnert, Patrice Fuchs, Alexander Müller, Leonid Schamne, Vincent Singer und Geschäftsführer Christian Merkel – und 35 Jahre Birco-Zugehörigkeit feierten: Bernd Karcher, Hans Bischler, Jutta Cunsolo sowie Firmenchef Frank Wagner.

Exakt 1400 Jahre Firmenzugehörigkeit waren ein außergewöhnlicher Anlass, um einen gelungenen Abend zu verbringen und eine tolle Perspektive für alle Mitarbeitenden zu bieten teilt Birco mit. Bereits vier Wochen nach der Jubilarsfeier konnte die ganze Belegschaft beim Birco-Sommerfest gemeinsam feiern. Auch dieses Get-together sei nach drei Jahren corona-bedingter Abstinenz ein tolles Event gewesen, das bis in die frühen Morgenstunden andauerte.