Je nach Einsatzgebiet lassen sich die Breite der Gummiraupenketten, die Überfahrhöhe und die Aufbauhöhe individuell konfigurieren. Foto: Adler Arbeitsmaschinen

Auch als Ersatzfahrwerk oder zum Aufwerten von bestehenden Maschinen machen die Gummiraupenfahrwerke der F-Serie laut Adler einen guten Job. Maschinenentwickler haben mit den neuen Adler-Raupenfahrwerken F 60 und F 75 jetzt die Möglichkeit, Arbeitsgeräte für die unterschiedlichsten Branchen mobil auszurüsten, teilt das Unternehmen mit.

Die beiden Raupenfahrwerke sind nach Aussage des Herstellers für größere Traglast als die bisherigen Fahrwerke der F-Serie ausgerichtet.



Sowohl die Ausführung F 60 als auch das Fahrwerk F 75 besteht aus zwei "Seitenschiffen", die per einfacher Schraubverbindung über ein Mittelteil miteinander verbunden sind. Diese Seitenschiffe sind auch separat – ohne Mittelteil – bei Adler erhältlich. Durch den Wegfall des Mittelteils sinken die Kosten und es ergeben sich noch flexiblere Anwendungsmöglichkeiten.

So können die Seitenschiffe mit den Raupenketten einfach rechts und links über verstärkte Flanschpunkte an eine gewünschte Gerätekonstruktion angebracht werden. Seitlich greifende Laufrollen erhöhen die Laufruhe. Die Fahrwerke können in zwei Geschwindigkeitsstufen betrieben werden und haben eine Traglast von bis zu 6 t (F60, inklusive Fahrwerk) beziehungsweise 7,5 t (F 75, inklusive Fahrwerk). Durch die reduzierte Anzahl beweglicher Teile wird der Verschleiß minimiert, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Instandhaltungskosten führt. Wie alle Fahrwerke der Adler-F-Serie sind auch das F 60 und das F 75 – falls man sich für die Variante mit Mittelteil entscheidet – hydraulisch teleskopierbar, sodass sich die Spurbreite je nach Bedarf verstellen lässt.

Serienmäßig sind die Fahrwerke mit vier Zurrpunkten ausgestattet, und auf Wunsch sind weitere Anpassungen möglich.



Neben dem F 60 und dem F 75 bietet Adler die Gummikettenfahrwerke der F-Serie in Breiten von 0,73 bis 1,7 m sowie Längen zwischen 1,35 und 2,5 m an. Je nach Einsatzgebiet lassen sich die Breite der Gummiraupenketten, die Überfahrhöhe und die Aufbauhöhe individuell konfigurieren. Die robusten und langlebigen Adler-Raupenfahrwerke der F-Serie sind für Maschinen in den unterschiedlichsten Branchen die perfekte Ergänzung, versichert das herstellende Unternehmen.

Ob Bohranlage, Hebebühne, mobile Schweißanlage, Kran oder Forstmaschine – die Raupenfahrwerke aus dem Hause Adler lassen sich an jede Anforderung anpassen. Die Kombination aus guter Bodenhaftung, geringem Bodendruck und hoher Anpassungsfähigkeit mache sie zu einer passenden Wahl für verschiedene Firmen. Die Adler-Gummiraupenfahrwerke sorgen überall dort für Mobilität und Stabilität, wo herkömmliche Ständersysteme und Räder versagen – so das Versprechen des Herstellers.



In der Bauindustrie bleiben Minibagger, Kompaktlader, Dumper und Bohrgeräte selbst auf weichem oder unebenem Untergrund stabil und einsatzbereit. In der Landwirtschaft profitieren Kleintraktoren und Landmaschinen von der verbesserten Traktion auf feuchten oder losen Böden, ohne den Untergrund unnötig zu verdichten. Forstmaschinen können empfindliche Waldwege befahren, ohne sie stark zu beschädigen. Auch Kommunal- und Winterdienste profitieren von der optimierten Bodenhaftung, erläutert Adler. In Häfen und Lagerhallen ermöglichen die Raupenfahrwerke zudem einen zuverlässigen Materialtransport auf rutschigen oder unebenen Flächen. Interessierte finden Adler auf der bauma in Halle C 5/426 oder im Freigelände FN/522/7.