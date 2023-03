Björn Thiemann und Jessica Pilkes verstärken seit Kurzem das Führungsteam von Prologis. Thiemann ist ab sofort als Senior Vice President, Regional Head Northern Europe für das Unternehmen tätig. Zuvor als Country Manager für die Aktivitäten von Prologis in Deutschland zuständig, leitet er nun alle operativen Tätigkeiten und Entwicklungsaktivitäten in Nordeuropa. Dazu zählen Deutschland, Belgien, die Niederlande und die nordischen Länder. Pilkes verantwortet unterdessen als Vice President, Country Manager Benelux das Geschäft von Prologis in Belgien und den Niederlanden. Zuletzt füllte sie im Unternehmen die Position als Vice President, Real Estate & Customer Experience Lead Europe aus.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen