Der Schnellmontagekran BKL System Cattaneo CM 74S4 CM 300 im Einsatz in der Münchner Innenstadt.

Die Schnellmontagekrane von Cattaneo vertreibt BKL exklusiv in Deutschland und Österreich. Das BKL System Cattaneo umfasst derzeit acht Krantypen vom Dachdeckerkran CM 221 mit fest verbautem Fahrwerk bis hin zum kletterbaren CM 415 mit 41 m Ausladung und bis zu 31,5 m Hakenhöhe. Die Krane sind derzeit inklusive Basisausstattung und der BKL Qualitätsgarantie zum attraktiven Komplettpreis erhältlich.

Mit modernster Technik und einem geringen Durchschnittsalter ist die Flotte leistungsfähig und zuverlässig. So erhielt BKL im November 2020 zum Beispiel mit dem ersten LTM 1650-8.1 auf dem deutschen Markt einen neuen 700-Tonnen-Autokran. Auch für 2021 investierte BKL wieder in zahlreiche neue Maschinen. Der große Kranpark bietet Kunden von BKL nicht nur ein breite Auswahl zur Miete, sondern auch die Möglichkeit, Jahreskrane und junge Gebrauchte aller Klassen zu kaufen. Neben bestens gepflegten Gebrauchtmaschinen der europäischen Top-Hersteller sind bei BKL auch Neukrane von Cattaneo und Comansa erhältlich.

Der BKL-Kranpark umfasst mehr als 600 Krane von Top-Herstellern in jeder Größen- und Hubklasse: über 500 Turmdrehkrane mit Ausladungen von 22 bis 90 m und bis zu 1050 mt, mehr als 100 Autokrane vom 30- bis zum 700-Tonner sowie gut zehn Mobilbaukrane mit bis zu 65 m Ausladung. Zudem stehen mehr als 60 Lkw mit Ladekranen bis 85 mt und Tieflader bereit.

München (ABZ). – Als Kranspezialist unter den Baumaschinenanbietern bietet die BKL Baukran Logistik GmbH an sechs Standorten nach eigenen Angaben einen der modernsten Kranparks Europas. Kunden können sowohl bei der Miete als auch beim Kauf aus über 500 Turmdrehkranen, mehr als 100 Autokranen und gut zehn Mobilbaukranen den richtigen Kran für ihr Projekt auswählen. Mit eigenem Transportequipment und einem Rund-um-Serviceangebot, das von Montage über Reparatur bis hin zum 24-Stunden-Notdienst reicht, zählt BKL zu den größten Komplettanbietern für Kranlösungen in Europa, teilt das Unternehmen mit.

In Wolfsburg erfolgte die Turmdrehkranmontage eines 202EC-B mit einem LTM1300.

Um Kunden den Krankauf leicht zu machen, bietet das Team eine Testmiet-Option an und unterstützt bei der Suche nach der geeigneten Finanzierung. Neu zählt der Ankauf gebrauchter Krane zu den Leistungen von BKL.

Europaweit profitieren Mietkunden von BKL nicht nur von dem großen Kranpark mit über 500 modernen Unten- und Obendrehern, sondern auch vom Komplettservice, der von der Baustellen-besichtigung bis hin zur Montage reicht. So ist BKL zuverlässiger Partner für Kunden aus der Region, aber auch immer wieder erfolgreich an großen Ausschreibungen beteiligt. Aktuell arbeiten beispielsweise mehrere Autokrane und rund zehn Turmdrehkrane am Frankfurter Flughafen im Rahmen des T3-Neubaus. Zur Miete stehen zudem über 100 Autokrane von 30 bis 700 t sowie mehr als zehn Mobilbaukrane vom SK 487-AT3 City Boy bis hin zum MK 140 bereit, mit denen die erfahrenen und speziell geschulten Fahrer von BKL Hübe aller Art und bis zu 151 m Höhe realisieren. Für Container- und Schwertransporte bis 60 t und 20 m können BKL-Kunden außerdem auf eine Lkw-Flotte, teils mit Lade-kranen, zurückgreifen.

BKL setze konsequent auf Kunden-orientierung und Service, um den optimalen Einsatz der Maschinen zu gewährleisten. Neben einer breiten Auswahl an Zubehör und Sonderausstattung für Turmdrehkrane verschiedener Hersteller bietet das BKL-Team von seinen sechs Standorten aus in ganz Deutschland und Europa vor allem 50 Jahre Erfahrung in Sachen Kranservice: Er reicht von Montagen und Umsetzungen über Reparatur und Wartung bis hin zum 24-Stunden-Notdienst.

Die firmeneigenen Ersatzteillager in Süd-, Mittel- und Norddeutschland mit mehr als 3000 Teilen tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren. Zur Planung und Beratung gehört eine Vielzahl von Leistungen von Genehmigungen bis hin zur Schwertransportbegleitung. Kunden von BKL können sich auf den Qualitätsanspruch und die Lösungskompetenz der Kranspezialisten verlassen. Darüber hinaus stehen BKL-Kunden digitale Services für eine noch einfachere Abwicklung von Kranprojekten zur Verfügung, wie zum Beispiel die CAD-gestützte Baustellenplanung, eine online-gestützte Fehler-Ferndiagnose, der BKL-Kranfinder auf www.bkl.de oder die kostenlose App "Mein BKL".