Auf der bauma 2019 zeigten BKL und Cattaneo den brandneuen CM 415. Dieses Mal sollen gleich drei Neuheiten präsentiert werden. Foto: BKL

Darunter drei Turmdrehkrane, die zum ersten Mal auf der bauma zu sehen sind, sowie ein Film-Highlight, das die besonderen Kompetenzen in der Umsetzung von Hebearbeiten im Bereich Autokrane mit spektakulären Aufnahmen erlebbar macht. Dies teilt das Unternehmen aktuell mit.



"Zum Messejubiläum zeigen wir mit unseren Neuheiten in Sachen Krantechnik und Krananwendung, was BKL zum kompetenten Partner in Sachen Hebearbeiten und zu einem der größten Komplettanbieter für Kranlösungen in Europa macht. Damit bleiben wir uns treu und legen die Latte auf der bauma zum 15. Mal höher", erklärt Alexander Volz, Inhaber und Beiratsvorsitzender von BKL.

Exklusiv auf der bauma stellt BKL ihm zufolge den brandneuen Schnellmontagekran der Luigi Cattaneo S.p.A. vor. Der jüngste Krantyp des langjährigen italienischen Partners und Mitausstellers komplettiert das BKL System Cattaneo im Segment der stationären Krane mit seinen laut Hersteller für den Bau kleinerer Wohnanlagen optimierten Leistungsdaten und ist mit Industrie-4.0-fähiger Technik ausgestattet.

Im Zeichen des bauma-Jubiläums von BKL bringen die Kranspezialisten und Cattaneo in Kontrast dazu ein "Schmankerl" für Kranliebhaber nach München. Besucher können auf dem Stand FS.1203/1 einen historischen Miniaturkran mit rund 7 bis 13 m Hakenhöhe aus dem Jahr 1959 begutachten und damit die Entwicklung der Krantechnik vom damals handbetriebenen Kran bis hin zu den modernen, Industrie-4.0-fähigen neuen Maschinen live betrachten.

Neu bei BKL ist auch der dritte Kran, den BKL eigenen Angaben zufolge ab dem 24. Oktober in München präsentieren wird.

Das Besondere demnach: Der Obendreher benötigt wenig Platz und wird die Auswahl der über 500 Turmdrehkrane im Mietpark von BKL nicht nur um eine neue Produktgruppe erweitern, sondern auch völlig neue und noch effizientere Kranlösungen ermöglichen.