Der mehr als 350 m² große BKL-Messestand befindet sich nur wenig weiter östlich als bisher im Freigelände Süd. Foto: BKL

Die Firma wird dort neben ihrem Portfolio rund um Baukrane, Autokrane und Kranservice die Schnellmontagekrane der italienischen Luigi Cattaneo S.p.A. präsentieren. Das Team von Cattaneo wird als Mitaussteller vor Ort sein und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.



Beide Unternehmen verbindet eine mehr als 25-jährige Partnerschaft. Bereits seit 1994 betreibt BKL die Untendreher der Krankonstrukteure aus Magnago nahe Mailand in seinem Kranpark und verkauft die Maschinen seit 2012 unter der Marke BKL System Cattaneo in Deutschland und Österreich. 1969 gegründet, ist BKL auf den Verkauf und die Vermietung von Kranen sowie Serviceleistungen spezialisiert.

Mit rund 300 Mitarbeitenden und sechs Standorten zählt das Unternehmen zu den größten herstellerunabhängigen Komplettanbietern für Kranlösungen in Europa. Im BKL-Kranpark stehen mehr als 500 Baukrane mit 22- bis 90-Meter-Ausladung, mehr als 100 Autokrane mit 30 bis 700 t sowie 15 Mobilbaukrane mit bis zu 65-Meter-Ausladung zur Auswahl. In Deutschland und Österreich erhalten BKL-Kunden neben den Schnellmontagekranen von Cattaneo seit März 2022 auch die Turmdrehkrane des spanischen Herstellers Sáez. Zu finden sind die Kranspezialisten in diesem Jahr auf dem Freigelände Süd am Stand FS.1203/1.