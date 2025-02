Das multinationale Unternehmen BKT hat mit Rishi Raj Singh und Aniruddha Pandit zwei neue OEM-Manager ernannt. Als solche sind sie im Erstausrüstungsgeschäft des Off-Highway-Reifenherstellers tätig.

Nach Angaben von BKT wird Singh Head of OEM Asia Pacific, während Pandit Head of OEM Africa & Middle East wird. Die Führungskräfte sollen bestehende Beziehungen mit großen Maschinen-Herstellern konsolidieren und neue Geschäftsmöglichkeiten in neuen Märkten zu erschließen. In ihren neuen Aufgabenbereichen sollen die beiden alle OEM-Aktivitäten einschließlich Partnerbeziehungen, Produktentwicklung und Marktexpansion beaufsichtigen.