Bluebeam Revu ist mit der Version 21 noch mobiler und unabhängiger von Installationen oder Interfaces geworden. Möglich ist das durch den ortsunabhängigen Zugriff auf Planunterlagen, Studio Sessions und Markups – ganz einfach über den Webbrowser jedes mobilen Endgeräts. Foto: Bluebeam

Das Kernprodukt Bluebeam Revu stand im Mittelpunkt der Messepräsenz der Firma. Die neueste Version Bluebeam Revu 21 bietet nach Unternehmensangaben fortschrittliche KI-gestützte Funktionen, eine leistungsstarke Suche, die persönliche Suchpräferenzen berücksichtigt, optimiert die Arbeit und erhöht die Produktivität der Anwender durch den nahtlosen Zugang zu umfangreichem Revu-Lern- und Infomaterial.

Künstliche Intelligenz stellt nach Firmenangaben eine bahnbrechende Entwicklung für das Bauwesen dar, die in Bluebeam Revu bereits seit mehr als einem Jahrzehnt und in früheren Versionen zum Einsatz kommt – wie zum Beispiel in der Funktion Dynamische Füllung, einem vielseitigen Werkzeug zum schnellen und präzisen Markieren von Flächen und Formen in einer Plandatei. In Revu 21 nimmt die disruptive Technologie nun einen noch größeren Raum ein und fließt in weitere, clevere Features ein. Die neuesten KI-basierten Innovationen von Bluebeam bauen dabei auf bekannten Funktionen wie visueller Suche, Texterkennung und Stapelverarbeitung auf und steigern die Produktivität im Bauprojekt.

Ein KI-unterstütztes Highlight im Programm Revu 21 sei darum ohne Frage die Automatische Ausrichtung, eine Funktion zur exakten Positionierung von Zeichnungen für Überlagerungen und Vergleiche, erläutert das Unternehmen.

Sie reduziere den Aufwand für die zuvor für die Anwender mühsame und langwierige manuelle Ausrichtung von Plänen bei jeder Revision, mit der sie in Revu die Unterschiede zwischen zwei Revisionsständen in der Planansicht abgleichen können.

Der Revisionsvergleich ist schon immer eine der wichtigsten Funktionen in Revu. Allein er wird mehr als fünf Millionen Mal im Jahr genutzt. In älteren Revu-Versionen erforderte der manuelle Revisionsvergleich jedoch bis zu zwei Minuten pro Zeichnung. Durch die automatische Ausrichtung und die übersichtliche Bedienoberfläche kann er auf bis zu 15 Sekunden verkürzt werden.

Ein KI-Highlight in Revu 21 ist nach Unternehmensangaben ohne Frage die automatische Ausrichtung zur exakten Positionierung von Zeichnungen für Überlagerungen und Vergleiche. Durch die effizienten Funktionen und die übersichtliche Bedienoberfläche kann der Vergleich von Dokumenten bis zu 80 % schneller durchgeführt werden. Abb.: Bluebeam

Die neue und vollintegrierte Werkzeugkasten-Suche in Revu 21 sowie neue Tastaturkurzbefehle ermöglichen es, Funktionen und Programmoptionen schnell zu finden – ohne parallel hierfür die Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Bluebeam ergänzt darüber hinaus eine oft nachgefragte Option für den Dunkelmodus in Revu.

Er ermöglicht es den Nutzern, die Ermüdung der Augen und die Helligkeit beim Betrachten von PDF-Dateien zu verringern, indem sie einfach zwischen hellem und dunklem Anzeigemodus umschalten.

Außerdem können sie nun unkompliziert auf alle Lerninhalte der virtuellen Bluebeam University zugreifen, indem sie sich mit der gleichen Bluebeam ID (BBID) anmelden, die sie auch für den Zugriff auf Revu und Bluebeam Cloud verwenden.

Bluebeam Revu ist mit Version 21 noch mobiler und unabhängiger von Installationen oder Interfaces geworden. Möglich ist das durch den ortsunabhängigen Zugriff auf Planunterlagen, Studio Sessions und Markups über den Webbrowser jedes mobilen Endgeräts. Hierfür muss Revu weder heruntergeladen noch installiert werden. Für das Projektteam bedeutet diese Arbeitsoption eine eklatante Beschleunigung der eigenen Prozesse und mehr Flexibilität auf dem Weg zu einer hocheffizienten Zusammenarbeit in der Planungs- und Bauphase, versichert der Hersteller.

Eines der Hauptmerkmale, das Bluebeam von den Mitbewerbern in der Branche unterscheidet, ist die engagierte Nutzerbasis, die seit jeher die Produkt-Roadmap des Unternehmens mitbestimmt. Verbunden mit dem Ziel, die Kommunikation mit den Anwendern noch stärker zu fördern, hat das Unternehmen Bluebeam Labs eingeführt:

Um Kunden in die Entwicklung neuer Lösungen einzubeziehen, bietet dieser Cloud-basierte, kollaborative Arbeitsraum die Möglichkeit, Ideen und Technologien zu veranschaulichen sowie zu testen – bevor sie auf den Markt kommen und allen Nutzern zur Verfügung stehen. Bluebeam Cloud-Nutzer sind darum eingeladen, Produktinnovationen bereits in der Entwicklung mitzugestalten. Hinzu kommen wertvolle technische Features in Bluebeam Labs. So lassen sich unter anderem 2D-Pläne in einem 3D-Raum verbinden, um Projekte auf vollkommen neue Art und Weise zu visualisieren und in ihnen zu navigieren.